La broma de mal gusto de un notero que desató la furia de Delfina Chaves durante un móvil

Delfina Chaves estuvo fuera del país en los últimos meses grabando en el extranjero una importante serie internacional dedicada a la vida de Máxima Zorriegueta. La actriz y hermana de Paula Chaves regresó a la Argentina para descansar unas semanas antes de retomar las grabaciones.

En este contexto, estuvo dando algunas notas contando detalles de su papel protagónico en la producción internacional que se estrenará el próximo año. Pero durante un móvil con LAM (América TV) tuvo un tenso cruce con Santiago Sposato, cronista del programa conducido por Ángel de Brito.

Delfina Chaves.

La actriz se mostró enojada por un comentario desafortunado del movilero, y se lo hizo saber. Delfina estuvo invitada a la presentación de Felices los 6, la nueva serie de Max. Allí se mostró esquiva a la hora de responder preguntas, ya que estuvo haciendo mucha prensa los días anteriores y para ella no era el momento. "Yo hablé e hice muchísima prensa para todos los medios", expresó mientras subía a su auto.

Luego, Chaves comentó que ciertos medios le generan "ansiedad", ya que buscan generar polémica con ciertas preguntas. "Yo estaba con un poco de ansiedad y asustada, y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas que me hacen sentir incómoda. A veces, te intentan poner en jaque y yo no me quiero sentir incómoda. Entonces digo ‘bueno, lo lamento mucho’", comentó.

Así fue el tenso momento que protagonizó Delfina Chaves durante un móvil

Acto seguido, la actriz reveló que tuvo que tirar un sándwich de jamón crudo y queso previo al móvil porque no quería que la agarraran comiendo. En ese momento, Sposato le hizo un chiste que no cayó muy bien en la actriz: "Un sándwich de jamón crudo, se nota que ganás en euros".

Con gesto de total disgusto por el comentario, Delfina le contestó: "Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. Yo no voy a entrar en tu juego", manifestó visiblemente enojada.