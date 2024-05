Escándalo en pleno vivo entre Ricardo Canaletti y Eduardo Belliboni

Este miércoles se vivió un tenso momento al aire de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de El Trece. Durante la emisión se trató el tema del paro general impulsado por la CGT para este jueves 9. Para analizar la problemática pusieron al aire desde un móvil al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Mientras el referente del movimiento piquetero se refería a los motivos que los llevó a tomar la decisión de salir a las calles, se produjo un fuerte cruce con Ricardo Canaletti, periodista especializado en policiales y panelista del ciclo.

"Los únicos que pueden determinar si algo es inconstitucional o no son los juristas, yo no estudié leyes, así que escucho a los juristas", indicó Eduardo sobre la polémica si cortar calles es constitucional.

"Bueno, acá tenemos un abogado, Canaletti", le retrucó Estefanía Berardi y lo señaló a su compañero para que se sumara al debate. "No, no, no quiero hablar, me hace mal al corazón, me da pericarditis este señor", indicó Ricardo.

En ese sentido, el dirigente social le respondió: "A mí me da mucha lástima que alguien le rehuya al debate diciendo que yo le doy pericarditis, si quiere discutir, no discuta, pero no ofenda. Córrase, vaya al baño, vaya a la cocina", le lanzó el piquetero sin vueltas.

Ricardo Canaletti.

"Yo también lo puedo mandar a muchos lugares que usted ya conoce", le respondió Ricardo. "No diga pavadas, votante de Milei oculto, diga que votó a Milei, que quiere que este gobierno siga atacando trabajadores", disparó el dirigente social. "Usted es un virus para la sociedad, un virus, es un maleducado que no tiene con qué discutir", lo acusó el periodista.

Eduardo Belliboni.

Frente al nivel de enfrentamiento, fue la propia Barbieri quien pidió calma para poder seguir con la entrevista. "No me gusta que se maltraten, un corte, por favor. Basta, Ricardo, no puede ser esto, así no", pidió Carmen y dio por terminado el móvil.