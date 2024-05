Demoledor análisis de Jorge Rial de la polémica con Furia en Gran Hermano

Hace meses que, ante los arranques de Furia en Gran Hermano, hay quienes opinan que Jorge Rial hubiera manejado de otra manera la situación. Es que, para muchos, a Santiago le falta “algo” para ponerle un freno a Juliana Scaglione, la jugadora alrededor de la cual orbita el reality de Telefe.

Furia vive generando polémicas dentro de la casa de Gran Hermano. Su estilo personal, su juego, su agresividad que muchas veces se desborda dan show, miles de dólares semanales y, también, material para debatir.

Furia quedó en el eje de la tormenta desde su violenta pelea con Mauro en Gran Hermano. Captura TV.

Sin embargo, no fue hasta el arranque de ira que la preparadora física protagonizó en la última gala de eliminación que afuera empezó a debatirse, seriamente, si debería ser expulsada. Incluso, el ex finalista de GH 2015, Matías Schrank, se puso al hombro una colecta (“unificación”) para sacarla.

Y en las últimas horas, Jorge Rial opinó sobre la controversial participante en Argenzuela al contar que nuevamente había descubierto que en Twitter habían estado hablando sobre sus épocas como ex conductor de Gran Hermano.

Jorge Rial hace meses que opina cómo Santiago del Moro maneja los arranques de Furia en GH.

“¡Otra vez me desperté a la noche y era tendencia! ¡No había hecho nada!”, arrancó Rial al aire. Y siguió: “Entiendo lo de los archivos. A veces me veo y digo ‘no pude haber hecho esto’”. A continuación, el periodista recordó un momento muy mencionado de su paso por el reality show, cuando decidió interceder en un conflicto entre los jugadores.

“El día que entré y le dije que se cagaran a trompadas, les cuento que lo hice porque sabía que iban a arrugar. Si me llegaban a decir que sí, era un problema. Pero yo los conocía, los venía mirando”, relató Jorge.

Juliana Scaglione vive generando polémica dentro de la casa de GH. Captura TV.

“Igual, eso fue idea mía, no fue la producción, yo lo tiré al aire y ellos me siguieron. Pero yo sabía que no se iban a cagar a trompadas”, señaló el conductor, antes de hacer una salvedad con la actual edición, en la que Furia plantea circunstancias inéditas e impredecibles.

“Igual hoy no lo haría, pero lo de Furia ya es un espanto, de verdad lo digo”, comentó, dándole la derecha, al modo de proceder de Santiago del Moro como conductor ante los episodios de violencia de la jugadora más polémica de la historia del programa.

Furia intimidó a un jugador de Gran Hermano con un cuchillo

Luego de ser sancionada por Gran Hermano luego de una violentisima pelea a los gritos con Mauro D´Alessio, Furia terminó intimidando a Darío Martínez Corti con un cuchillo en la cocina.

Furia estaba re caliente por el castigo del Big (estará nominada de ahora en más hasta el final de su estadía en la casa) y sus compañeros observaban atentos cada uno de sus movimientos. En ese contexto, luego de despedirse de Federico Farías, la rapada le dejó una suerte de amenaza mafiosa al vendedor de La Plata. Furia increpó a Darío con un cuchillo en GH. Captura TV.

Darío estaba lavando los platos, cuando Juliana se le acercó y, mirándolo a los ojos, cuchillo en mano, le advirtió: “Te voy a estar observando, ¿sabés?”. Muy serio, el hombre más grande del reality la observó con asombro y continuó en su tarea. “¿Por qué decís eso?”, preguntó, tranquilo. Pero Furia no dijo nada más.