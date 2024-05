Escándalo en Gran Hermano: Virginia confirmó que Furia amenazó a la producción

Se sabe que todo lo que pasa en Gran Hermano genera repercusión. Cada movimiento dentro de la casa queda registrado y a partir de allí se desatan todo tipo de comentarios favorables o negativos sobre el tema del momento. En este caso, la polémica del día involucra a Furia y Mauro Dalessio, en un cruce que tuvo todo tipo de insultos.

Ante esto, en redes se vio un video en el que Virginia Demo le dice a sus compañeros que Furia pidió un medicamento y que amenazó a la producción del reality para poder conseguirlo. "Cuando estábamos nosotras tres, lo amenazó a Gran Hermano. Le dijo: ‘Si no me das ahora el ibuprofeno, lo digo en el vivo que no me están...’", dijo en diálogo con Mauro. Por último, precisó que Furia pidió eso por tener dolores de ovarios.

"¿Y por qué no se lo dan? ¿Tiene un dolor y se lo prohíben?", "Ella no es médica y no puede automedicarse”, fueron algunos de los comentarios dejados por algunos de los fanáticos en redes. Como se puede ver, opiniones tanto a favor como en contra del pedido de Furia.

Virginia detalló el inconveniente

Recordemos que este lunes también hubo otra polémica en la casa, aunque la situación del perro Arturo en Gran Hermano (Telefe) tuvo una solución luego del escándalo que se generó con su maltrato por parte de algunos integrantes del reality. Fue la organización proteccionista Huellitas Perdidas quien emitió un comunicado a través de sus redes sociales admitiendo haberse equivocado en dar el perro al ciclo a efectos de promover la adopción responsable.

"Debido a los hechos de suma violencia, producidos recientemente, generados entre los participantes del reality, consideramos que ya no es un hogar adecuado para Arturo, por lo que, solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro", expresa el comunicado.

La mediática sumó un contratiempo más

"Poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente "formulario de adopción"", agrega el pedido que solicita sacar a Arturo del reality tras la violenta pelea entre Furia y Mauro.