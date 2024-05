"Su arte es nulo": Qué famoso periodista apuntó contra Emilia luego de no presentarse en su show

En los últimos días, se volvió viral un video de Emilia suspendiendo su show por un tema de salud. La joven apareció en bata ante un Movistar Arena lleno para comunicar que no daría el show porque su médico se lo recomendó.

"Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo. Y quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que que no puedo así. Así es que quiero pedirles perdón de corazón, perdón. Gracias por estar acá", dijo la cantante entre lágrimas. El concierto fue reprogramado para este martes 7 de mayo.

Así fue el momento en el que Emilia suspendió su concierto

Si bien, en las redes sociales muchos comprendieron el momento de salud que atraviesa la artista, otros la criticaron duramente y la compararon con otros músicos que realizaron sus shows incluso en peores situaciones.

Una de los comentarios más fuertes contra Emilia fue el del periodista Augusto Tartúfoli. El comunicador no se guardó nada y se expresó en X sobre la suspensión del espectáculo de la cantante.

Actualmente, Tartúfoli conduce "Pasó en América" junto a Sabrina Rojas. Créditos: Instagram Tartutv.

"La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Auto- Tune, musiquita fast food, Tik Tok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil", expresó indignado el conductor de Pasó en América.

"No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO", concluyó Augusto Tartúfoli.

El mensaje que compartió el periodista en X contra Emilia. Créditos: captura de pantalla X @TartuTV.

En la publicación del periodista, el streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como "Coscu", defendió a Emilia, con quien tiene un vínculo amistoso: "Y vos seguís soñando tener un gramo de lo que tiene la generación de cristal, hermanito. Bendiciones, ¡ya lo conseguirás!". Y el comunicador le respondió fuertemente: "Ni soy tu hermanito. Ni deseo ninguna de las taras y debilidades de la generación de cristal".