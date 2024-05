El picante cruce de Silvina Escudero y Joaquín Levinton en la mesa de Mirtha Legrand

Las luces a pleno sobre sus figuras, una propuesta de entretenimiento, un momento para distender que se transformó en un episodio de tensión indisimulable entre dos famosos. En la emisión de los almuerzos de Mirtha Legrand se produjo una cruce eléctrico entre Silvina Escudero y Joaquín Levinton.

La diva de la televisión, que continúa al aire los domingos ante la ausencia prolongada e inexplicable de Juana Viale (se escapó a una travesía por el Atlántico hace semanas), invitó a la actriz y al cantante para compartir una rica comida, además de a Hernán Drago y Gladys Florimonte.

En uno de los segmentos típicos, Jimena Monteverde les instó a Escudero y al líder de Turf a que colaboren con la preparación de un budín, una idea lúdica, que nadie imaginó que actuaría de escenario de una serie de dardos venenosos y sobre todo un lenguaje corporal de indignación de la morocha.

Mientras Joaquín intentaba revolver el bowl para ungir los ingredientes típicos de la masa de ese postre, Silvina se hartó de la poca prudencia, de sus movimientos ampulosos y principalmente de las esquirlas de harina que revoleaba el cantante por sus maniobras enérgicas.

Por eso, Escudero no aguantó más y estalló con una queja manifiesta contra Levinton: “Joaco estás salpicando todo, te estás alejando pero me lo estás tirando a mí”. Lo que recibió como argumento endeble y de poco tacto del músico: “Sí por eso me alejé”. Así se le desfiguró el rostro a la modelo, que no ocultó su indignación.

Silvina Escudero se calentó con Joaquín Levinton

El artista le recriminó a Jimena: “Se me está acalambrando la muñeca”. A lo que la chef intentó apaciguar: “¿Querés que te ayudé?”. Evidentemente, la cocina no es el fuerte del cantante, más allá de su anterior participación en MasterChef. Con el transcurso de los minutos, Silvina volvió a exclamar: “¡Joaquin estás haciendo un quilombo!”.