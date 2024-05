El devastador mensaje de Débora D'Amato por la muerte de César Luis Menotti

Este domingo, el fútbol argentino se vistió de luto tras la triste noticia del fallecimiento de César Luis Menotti. El histórico entrenador y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978 tenía 85 años. La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de sus redes oficiales.

Menotti se desempeñaba como director de selecciones nacionales de AFA y fue pieza fundamental para que Lionel Scaloni fuese ratificado como entrenador de la mayor luego de su interinato.

En este doloroso momento, Débora D'Amato expresó su tristeza en las redes sociales por la partida de una persona a la cual consideraba como un padre, y que demás fue su guía cuando inició en el mundo del periodismo deportivo.

"Me duele el alma. No habrá nadie como vos. Único. Mi corazón está roto en mil pedazos", expresó la periodista junto a una vieja foto donde se la ve entrevistando al ex DT.

"Flaco amado. Gracias por tanto. Años disfrutando de tu amistad, cariño y respeto, hasta el último minuto. Nunca en mi vida te voy a olvidar. Te adoro", concluyó D'Amato.