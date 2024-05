Catalina fue captada a los besos con un excompañero de Gran Hermano

Catalina Gorostidi es noticia de nuevo, y no, no por criticar a Juliana Scaglione, conocida como "Furia". Gorostidi, quien tuvo que abandonar Gran Hermano por segunda vez el pasado lunes 8 de abril en una tensa Gala de Eliminación, fue vista a los besos con un excompañero de "la casa más famosa del mundo".

En el video, que fue compartido en Tik Tok por el usuario @fedescoppa, la joven aparece besándose en un bar con Damián Moya, uno de los últimos participantes que ingresó al reality a principios de marzo y fue eliminado por el voto del público una semana después de que saliera Catalina. Las imágenes recorrieron toda la web y los comentarios no faltaron.

Mirá el video de Catalina y Damián besándose

"Catalina y Damián de #GranHermano chapando JAJAJAJA te juro que esto no me lo esperaba", es uno de los tantos comentarios que circula en X (anteriormente Twitter). Además, muchos se preguntaban si había dejado a Joel, con quien también fue vista recientemente en varias ocasiones.

Ante la gran repercusión que tuvo el video, Catalina salió a hablar en las redes sociales y explicó la situación con un mensaje en X: "Quiero aclarar, simplemente, ¡que NO hay ningún romanceeeeeee! NO estoy saliendo con nadie. ¡Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie! ¡Estoy SOLA!".

La exjugadora del reality explicó que no hay amor entre ella y Damián y que sólo se trató de un beso. Créditos: captura de pantalla X @Catigorostidi_

Asimismo, en una de las publicaciones que se difundió en la web, la exparticipante de Gran Hermano dijo: "Ay, chicos, ¿nadie se dio un pico con un compañero? Daleeeeee".