Belu Lucius habló de su salud tras ser operada de un tumor

A un año de su operación de urgencia por una apendicitis, Belu Lucius debió volver a pasar por un quirófano tras enterarse de que tenía un quiste en uno de sus ovarios. Y luego, ya desde su casa, la influencer compartió todos los detalles de su salud y contó cómo atraviesa estos primeros días de la recuperación.

Belu Lucius contó que el tumor que le extrajeron tenía seis centímetros y compartió impactantes precisiones: "A mí me dolía y más cuando tenía relaciones y quiero que sepan que, hace menos de un mes, yo me hice una resonancia con contraste y medía casi 5 centímetros".

Impresionada con lo que descubrieron los médicos al operarla, Lucius indicó que la bolsa de tejido “tenía pelos y dientes y que en su mayoría era cartílago”. Además, el tumor había crecido un centímetro en el último mes, por lo cual advirtió la importancia de realizarse controles ginecológicos.

“Durante el pasado marzo, se había realizado una ecografía transvaginal y una resonancia magnética, donde le habían encontrado un quiste de tres centímetros”, explicó Lucius a su comunidad de seguidoras con las que comparte su intenso día a día cuando supo que se tenía que operar.

Belu Lucius se recupera en su casa tras una intervención quirúrgica.

Y Belu añadió: "Llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años. Siempre hay algo más importante que yo. Así que hoy arranco a pensar en mí, en mi cuerpo y mi salud".

Tranquila en su casa y asistida por su marido y su hermana Emily, Belu Lucius contó cómo es la rutina en estos primeros días de convalecencia. "A las 6:30 me vinieron a poner omeprazol y otro antibiótico y quedé desvelada", indicó, y sumó: "No me gusta el olor a pervinox, me di un corto, pero hermoso baño para sentirme mejor".

Belu mostró cómo quedó luego de la cirugía. Instagram Belu Lucius.

Asimismo, contó que en los próximos días debe seguir con los antibióticos, protector gástrico y analgésicos. "Reposo, pero no en cama, no hacer esfuerzos ni levantar peso. Me siento bien", agregó la morocha.

Belu Lucius se sometió a una operación de urgencia

En abril de 2023, Belu Lucius fue operada de urgencia del apéndice en el Sanatorio Otamendi. La influencer permaneció internada y llevó tranquilidad a todos sus seguidores en las redes sociales e insistió en la importancia de los controles médicos.

"De esto hablo cuando digo que hay que prevenir. Vine por controles y me quedo un par de días", comenzó expresando Lucius. Luego, reveló que sería operada de urgencia. "Todo bien, no hay que preocuparse. Estamos bien. Un pequeño dolor de panza. Pensamos que era hambre. Escuchen a su cuerpo", agregó.