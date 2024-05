Escalofriante relato: Barby Franco recordó el día en el que su papá le puso un revolver en la cabeza

Si bien la vida de Barby Franco en la actualidad pareciera ser color de rosas, con la familia que construyó junto a Fernando Burlando y a la hija que tienen en común, Sarah, no siempre fue así para la modelo.



Sucede que la esposa del reconocido abogado tuvo una infancia y adolescencia durísimas, sobre todo por situaciones complejas y traumáticas con su padre, en medio de una realidad de profunda vulnerabilidad y humildad.

Barby Franco recordó su duro pasado viviendo con su papá.



A pesar de todo aquel dolor, hoy por hoy se muestra muy feliz y sin sentimientos de rencor, dedicándole su vida entera a la crianza de su hija Sarah, seguramente con la tranquilidad de saber que no pasará las necesidades que tuvo que afrontar ella en el pasado.



Ahora, Barby Franco mira por el espejo retrovisor y recuerda lo difícil que fue vivir con un padre alcohólico. “Mi papá tomaba y para mí era normal. Después, empezó la violencia física. Tenía 13 años y le pedí a mi mamá que denunciara a mi papá”, contó en charla con Caras TV.



En un momento de la entrevista, Barby Franco recordó una situación realmente escalofriante y que nunca podrá olvidar. “Una vez me puso un revolver en la cabeza porque no le gustó que me pintara los labios de rojo”, relató.

Barby Franco recordó cuando su papá le puso un revolver en la cabeza.



No obstante, la modelo y esposa de Fernando Burlando reconoció que le costó mucho tiempo salir de esa realidad para finalmente tomar una fuerte decisión. “Después de 15 años de terapia, pude cerrar esa relación y no quise saber más nada de él”, agregó.



“Cuando veo fotos de cuando era chica, yo lo recuerdo con mucha felicidad. De chica comía una sola vez al día. A veces, teníamos que ir a un comedor”, concluyó Barby Franco sobre sus recuerdos de la infancia y adolescencia.