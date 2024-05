El desesperado pedido de Ángel de Brito a Intrusos: “Cuenten por qué rajaron a…”

Desde hace tiempo que en América TV existe una fuerte interna entre dos de los programas más exitosos de la señal. Por un lado tenemos a LAM, el éxito del canal en rating, primicias y liderado por Ángel de Brito. En el otro sector se encuentra Intrusos, con Flor de la V como presentadora de un histórico formato de más de dos décadas.

En algún punto estos dos ciclos chocaron. Sucedió cuando en LAM presentaron en una nota a Susana Giménez, y mientras en el programa del prime time lo daban como si fuera en vivo al otro día Flor de la V atacó a sus colegas al decir que la diva había grabado todas las notas previamente.

Ángel de Brito vs. Flor de la V, un nuevo round.

Esto destapó una guerra que al día de hoy lleva meses y que no parece tener tregua. Más allá de haber admitido que aquella nota fue un falso vivo -era común grabar varias partes del programa para poder llegar al Bailando-, Ángel de Brito no perdona esa pésima actitud de la exvedette.

Sobre todo teniendo en cuenta que, en su momento, él la llevó a trabajar a LAM un tiempo, cuando laboralmente Flor de la V no venía muy bien que digamos. Desde entonces, las indirectas que se lanzan en sus programas y en redes sociales son eternas.

Ahora bien, por estas horas el periodista lanzó un nuevo y fuerte dardo a su colega a través de Twitter. Todo se dio luego de un comentario que se generó en Intrusos, apuntando contra LAM y obviamente con el conductor recogiendo el guante.

"En Intrusos, Flor de la V y todo su panel está diciendo que Nequi Galotti dejó LAM porque Yanina Latorre le dijo cosas espantosas al aire", citaba un tweet que el propio Ángel de Brito tomó para salir a responder sin filtro y con los tapones de punta.

El picante tweet de Ángel de Brito contra Intrusos y Flor de la V.

"Tienen mierda en el cerebro. Que Intrusos cuente por qué Flor de la V rajó a Lucas Bertero. Todos cierran la boca...", disparó el presentador de LAM, recordando la conflictiva salida del panelista del equipo de Intrusos tras una fuerte pelea con la conductora.