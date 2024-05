La dura crítica de Andrés Calamaro al nuevo tema de Residente dedicado al pueblo palestino

En medio del tremendo conflicto israelí-palestino, este martes Residente lanzó una sesión en vivo titulado Bajo los escombros junto a a artistas palestinos: Amar Murkus; George Ziadeh; y Firas Zreik. La canción fue grabada en Nueva York y forma parte de su último álbum, Las Letras Ya No Importan.

El músico publicó en sus redes sociales el video del tema y en Instagram (@Residente) lo acompañó con un extenso mensaje, donde manifiesta su dolor por los bombardeos que Israel está perpetrando sobre el pueblo palestino en Gaza. "Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados", dice la primera parte.

Escuchá Bajo los escombros de Residente y Amar Murkus

"Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad", lanzó.

"Como escribió León Gieco alguna vez 'solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente'. Gracias a @Amalmurkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz. Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía", concluyó el compositor puertorriqueño.

La opinión de Andrés Calamaro. Créditos: captura de pantalla Instagram Residente.

Y Andrés Calamaro (@A_calamaro) apareció en la publicación de Residente para darle una dura devolución: "Adoro a René y le admiro mucho pero me permito disentir. Reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace apenas meses no me parece en nada adecuado".

"Mis hermanos están en Israel donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable crimen brutal y cobarde. No existe el pueblo palestino, esto es lo peor del 'mundo' árabe...", disparó el intérprete de Flaca.

"Ni Palestina, ni el conjunto Arábigo están representados por Hamas que juraron asesinar y violentar a gente pacífica como René, ustedes y yo. Somos Occidente, ni machistas ni medievales. Viva el estado de Israel", cerró filoso Calamaro.

El músico argentino publicó un nuevo mensaje en el posteo horas más tarde. Créditos: captura de pantalla Instagram Residente.

Después de recibir una ola de comentarios, algunos apoyando su pensamiento y otros en contra de él, el cantante argentino regresó al posteo y publicó un nuevo y contundente mensaje: "Estimados. Cuando miles de personas piensan (dicen o escriben) exactamente lo mismo (estadísticas y frases idénticas) ya sabemos como es... Nadie piensa, nadie escribe. Repiten como ganado ovino la monserga antisemita de Internet. Me dan cifras, las mismas frases, intentan ofender como niños en el patio de la escuela. No va a ser".

"Léanse... Todos repiten lo mismo y se vuelven locos si (de buen modo) cambio el eje o el punto de vista. Odian a los judíos y ahora creen que es sexy o moralmente precioso. Ocurre que no. La horma cultural de Occidente es el repudio a los crímenes nazis. No hay otra", dijo sin pelos en la lengua Andrés Calamaro.