El desgarrador testimonio de la periodista de canal América que sufrió un ataque de pánico en vivo

Este lunes, Fernanda Iglesias tuvo que retirarse de LAM al descompensarse en pleno aire del programa de canal América, y ahora la periodista dio detalles del ataque de pánico que padeció.

Desde su cuenta de Instagram, Iglesias compartió un video en el que habló sobre el preocupante episodio. "Me preguntaron muchísimo estos días por qué no estaba en LAM, y esta es la pura verdad. Los ataques de pánico son reales. El miedo es real. Y la gente que te ama, te salva. Gracias a todos por el apoyo inmenso", comenzó la panelista de canal América.

Luego, la comunicadora dejó en claro que en el instante no pensó que se tratara de un ataque de pánico. "En ese momento no lo sabía, pensé que estaba teniendo un infarto. Me empezó a doler el pecho muchísimo, sentía como que tenía la pata de un elefante pisándome. El dolor me subió hasta el cuello y la mandíbula, y pensé que me iba a morir", puntualizó Fernanda Iglesias.

Fernanda Iglesias, la panelista que sufrió un ataque de pánico en canal América. Foto: Captrura de video América TV.

En tanto que sobre el cuidado que recibió en canal América, la panelista destacó: "Por suerte, mis compañeros de trabajo enseguida me asistieron. Me llevaron a un lugar donde estaba un poco más contenida, llamaron a la ambulancia y vinieron los médicos, que me midieron la presión y el oxígeno. Me dijeron que estaba bien y más tarde me hice un electrocardiograma, que también estaba bien. Me dijeron que tenía que hacer reposo, pero que era emocional".

Finalmente, Fernada Iglesias explicó sobre su ataque de pánico: "Ahí fue cuando me di cuenta que había tenido un ataque de pánico porque el dolor existía y la sensación de muerte también. Ese día, para calmarme, me sirvió que hubiese gente alrededor que quería ayudarme. Que vengan los médicos también me tranquilizó. Me sirvió mucho llorar un poco, me liberé. Si te pasa algo parecido refugiate en el amor, es lo único que te va a salvar. El amor salva y cuidá tu salud mental".