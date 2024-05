Cuál es el pasado oscuro que uniría a Martín Insaurralde y Elías Piccirillo

Desde que Jésica Cirio dio a conocer a su nuevo novio, Elías Piccirillo, la controversia no ha desaparecido de su vida. Y es que Piccirillo ha sido denunciado por estafas, deudas y cheques sin fondo, sobre todo en el rubro inmobiliario; lo que ha sido un gran problema para la pareja que ha recibido una lluvia de críticas, sumado al hecho de que la modelo quedó en el ojo de la tormenta el año pasado tras el "Yategate".

Luego de que los enamorados dieran el "sí" el pasado domingo 26 de mayo, nuevos detalles de la vida de ellos comenzaron a salir a flote.

Jésica y Elías se casaron por civil el pasado domingo 26 de mayo.

Recientemente en Socios del Espectáculo, revelaron información importante sobre el pasado del flamante esposo de Jésica Cirio. "Cuando vos salís con una persona que trabaja en los medios, más en este nivel de popularidad, sabés que te van a poner las luces encima. Si tenés algo oscuro no salís con una chica de la farándula", remarcó Nancy Duré acerca de los supuestos negocios anteriores de Elías.

En ese momento, Paula Varela recordó una entrevista de Cirio en Intrusos en la que ella mostraba una actitud muy extraña: "Cuando le preguntan de qué trabaja Elías, ella contesta como que es algo que no importa, que lo único que le interesa es el amor...".

En "Socios del Espectáculo" revelaron el pasado oscuro que compartirían Insaurralde y Piccirillo.

"Me llegó un mensaje de recién de una fuente que no voy a revelar que me dice que hay que averiguar si Elías y Martín (Martín Insaurralde) no se conocían de antes", interrumpió el panelista Matías Vázquez.

"Sí, se conocían. Te lo confirmo acá y ahora", afirmó Mariana Brey. Alli, Vázquez reveló cuál sería el vínculo que une al marido de Jésica Cirio y a Martín Insaurralde: "Me dicen que no solo comparten ahora un amor sino que también trabajo. Además de plata parece que compartían otras cosas en común... mujeres".