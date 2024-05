La tajante respuesta de la máxima figura de C5N sobre su relación con un conocido conductor del canal

Invitado al Ángel Responde, el programa que lidera Ángel de Brito en Bondi Live, Gustavo "Gato" Sylvestre sorprendió al deslizar un tajante comentario sobre su relación con su compañero de canal Diego Brancatelli. En contrapartida, la estrella de C5N se refirió en amables términos sobre su vínculo con una importante figura de LN+.

Al ser consultado por el trato que tiene con Brancatelli, Sylvestre respondió distante: "No tengo relación. Nunca nos hemos cruzado... Con la gente que quiero soy leal, pero con él nunca nos cruzamos".

Entonces Ángel de Brito le retrucó al periodista de C5N: "¿En serio? Pensé que eran amigos, que jugaban al fútbol y comían asados... Te cae mal, te conozco. No lo puedo creer".

Mientras Gustavo Sylvestre optó por no dar más detalles sobre su relación con Diego Brancatelli, sí destacó su amistad con Eduardo Feinmann. "Es un gran amigo. No entiendo por qué sorprende que aunque pensemos diferente podemos ser amigos y respetarnos. Somos amigos del periodismo, de la vida", enfatizó el astro de C5N sobre su vínculo con el conductor de LN+.

Eduardo Feinmann, colega y amigo de Gustavo Sylvestre más allá de las diferencias ideológicas. Foto: Captura de video LN+.

Por último, cuando le preguntaron por Viviana Canosa, Gustavo Sylvestre remarcó categórico: "Me sorprendió que me criticaba mucho... yo no critico a mis colegas. Cuando la despidieron de A24 le mandé un mensaje privado, pero nunca me contestó".