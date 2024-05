Julieta Ortega reveló que tiene fantasías con una mujer y dio nombre y apellido

En abril de 2024, Julieta Ortega se corrió de su zona de confort al animarse a jugar toda su sensualidad en SEX, Viví tu experiencia, la obra performática de José María Muscari. Y así como la actriz dijo haber derribado prejuicios al sumarse a esta propuesta, ahora le confesó a Moria Casán que se siente lista para tener una experiencia íntima con una mujer.

Así se lo dijo Julieta Ortega a la One, de visita en el programa Nave nodriza, en el canal de streaming Picnic Extraterrestre cuando la conductora le preguntó si “si se estaba calentando" o le gustaba alguno o alguna de los de SEX.

"¿Estuviste enamorada de alguien?", disparó Moria, y Julieta sorprendió al responder: "No, no estuve enamorada de nadie, pero creo que es hora. ¿De mi mismo sexo decís? Sí, creo que es hora". "Mirá vos, creo que vos también tenes tu lado bi, ¿no?", avanzó la Casán y le comentó: “Yo te veo".

"Sí, yo también me re veo. Pero sabés que nunca salí con una chica...", contestó la hija de Palito y Evangelina Salazar, a lo que Moria dijo que pensaba que había tenido sus experiencias con mujeres. "¿Viste? Todo el mundo piensa que sí", siguió Ortega. "Pero entonces te lo debés, gorda", aconsejó Mo, y ella afirmó: "Recontra".

Julieta Ortega se sumó a SEX, viví tu experiencia. Instagram Julieta Ortega.

"¡Que de nombres!", clamó entonces José María Muscari, también presente en el estudio. "Para inaugurar tu lecho lésbico, tu útero, tu prosperidad...", arengó Casán, alentándola a largar nombre y apellido. Y la invitada no defraudó al blanquear que tiene un crush con Ampi Peña, una de sus compañeras.

"A Ampi, que es con la que tengo la escena de Sex", terminó sincerándose Julieta Ortega y el director completó: "Ampi Peña, es la bailarina de Cazzu". ¡Jugadisima!

Ampi Peña, la bailarina con la que Julieta Ortega tiene escenas jugadas en SEX. Instagram Ampi Peña.

Las picantes revelaciones de Julieta Ortega desde que se sumó a SEX



Sobre las cuestiones que le la sedujeron para formar parte de Sex, Julieta Ortega explicó: “Lo más interesante de Sex para mí es que es un espectáculo 360, inclasificable. No es teatro, cabaret, comedia ni musical, pero sin embargo tiene ingredientes de todas estas cosas juntas. También tiene cosas del burlesque y de la comedia musical”.

“Es interactivo. Hay bailarines, cantantes, acróbatas, cuerpos hegemónicos, cuerpos no hegemónicos, desnudos, mucha música, agite. Es pura energía. Lo podés ver seis veces perfectamente y no cansarte, e incluso tener ganas de volver a verlo”, añadió la actriz.

Por otra parte, Ortega sorprendió al confesar cómo vive la sexualidad y cómo es cuando alguien le gusta mucho. “Me siento una persona sexual cuando estoy en pareja o cuando me gusta mucho alguien, o bien cuando estoy muy enamorada. Pero no soy una persona que piensa demasiado en el sexo cuando no está pasando eso en mi vida o cuando no hay nadie que me interese”, reveló.

“No separo mucho el sexo de una persona que me guste mucho. Creo que la vida está llena de otras cosas para hacer. Puedo estar muchísimo tiempo en otra, total. Con trabajos, amigos, viajes, música, lecturas…”, cerró la actriz.