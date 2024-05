Ángel de Brito reveló cuál fue la insólita exigencia de Máximo Thomsen para ser entrevistado

La entrevista a Máximo Thomsen en Telenoche fue polémica. El rugbier brindó su versión de los hechos por primera vez y también rompió en llanto en varias ocasiones de la entrevista. "Rezo todas las noches por Fernando. Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento", fue una de las frases más controversiales del diálogo entre el joven y Rolando Barbano.

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito reveló detalles de la entrevista a Máximo Thomsen. Luego de mostrar una parte de la charla que tuvo Barbano con el asesino, de Brito lanzó: "Lágrimas que no conmovieron a nada", haciendo referencia al llanto del joven.

Máximo lloró en varias oportunidades de la entrevista. Créditos: X @DuarteMati.

El conductor de LAM comentó en el programa que averiguó algunas cosas sobre el tema. "Averigüé un par de internas que hay alrededor de esto y de cómo es la vida de Thomsen en la cárcel", comenzó diciendo el periodista de espectáculos.

"Esta nota se viene trabajando desde que arrancó el caso hace cuatro años, pero quien consiguió la nota no es originalmente Rolando Barbano, quien la hizo y la llevó a cabo. Todos los canales la querían hacer, o muchos estaban detrás, hasta aplicaciones. Finalmente la consigue El Trece, pero iba a ser Paula Bernini quien la haga", fue una de las grandes revelaciones que hizo Ángel en el ciclo que conduce por América TV.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito sobre la entrevista a Máximo Thomsen

Allí, el comunicador explicó el motivo por el cual Bernini no realizó la entrevista: "Es una excelente periodista, la que recorre el país. Ella cubrió el caso, por eso tenía contacto con los abogados, conocía a los familiares, y desde el primer día buscó esa nota. Cuando Thomsen decide hablar, a través de su abogado que era el nexo, Paula estaba de vacaciones. Obviamente le dijeron que se vuelva, pero dijo 'no, termino mis vacaciones que no me tomo nunca'. Es así que entra Barbano. Toda la producción fue hecha por Paula, una laburante del carajo y lo entiende".

El periodista contó que Thomsen pidió dieciocho medialunas para dar la entrevista. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Más adelante, Ángel de Brito dio una información inédita sobre la entrevista. Y es que Máximo Thomsen habló con Telenoche con una importante e insólita condición que el mediático reveló al aire. El presentador adelantó que el criminal no pidió dinero y minutos después contó: "No pidió absolutamente nada, sólo el día que estaban por hacer la nota. Le insistieron: '¿Querés que te llevemos algo? ¿Ropa? ¿Cigarrillos?'. Pero él pidió medialunas, si le podían llevar dieciocho medialunas porque hacía mucho no comía eso y compartirlas con los del pabellón. Llevaron cuatro, cinco docenas de medialunas para que tengan más".