Por qué Tamara Paganini le hizo juicio a Gran Hermano y a Telefe

En la actual edición de Gran Hermano parece haber una única candidata a ganar el juego: Furia, quien los está eliminando a todos en fila. No parece tener rival. Sin embargo, en los últimos días la gente aportó una candidata posible: Tamara Paganini.



Ante la imposibilidad de que alguien le haga frente a Juliana entre los participantes, comienzan a barajarse en las redes sociales posibles ingresos, como ocurrió con Coti Romero, quien terminó siendo eliminada. No obstante, Tamara Paganini explicó por qué no puede volver: le hizo juicio al reality y a Telefe.



En una charla con Entrometidos (Net TV), Carlos Monti le dijo a Tamara Paganini que podía ser la única en enfrentar a Furia en Gran Hermano, pero ella aclaró que desde hace tiempo está enfrentada con la producción del programa.



“La pura verdad es que, si quizás no hubiéramos estado en juicio trece años, capaz que sí. O sea, si yo estuviera en relación con Telefe y no hubiera cortado la relación con el canal y productores y demás…”, contó la ex Gran Hermano.



A pesar de haber iniciado acciones legales, la propia Tamara Paganini reconoció que, llegado el punto en el que todo se complicaba en su objetivo por ganar el juicio, tomó la decisión de aceptar un acuerdo.



“No terminó el juicio, no llegó a instancias de… Ya después de 13 años dije: ‘Bueno, sí, arreglemos, dale, vení’”, explicó Tamara Paganini, quien salió segunda en la primera edición de Gran Hermano, detrás de Marcelo Corazza.

Tamara Paganini en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Sobre los motivos por los cuales le inició juicio a la producción de Gran Hermano, Tamara Paganini contó: “En realidad, yo no estaba pidiendo resarcimiento, pero mi abogada me decía que la única manera de resarcimiento tiene que ser económico porque el tiempo atrás no puede volver”.



“Y yo decía: ‘No quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente en la tele’. Quería que me pidieran perdón por todas las ediciones maliciosas y las cosas que habían hecho. Yo salí de Gran Hermano siendo la ‘pu… nacional’. Era literalmente lo que te estoy diciendo”, concluyó la ex participante.