La sorpresiva reacción de Flor Vigna ante los rumores de reconcilación con Luciano Castro

Si bien parecía que la relación iba muy bien, con el tiempo se fueron conociendo algunos momentos de crisis que, luego, terminaron en separación definitiva. La referencia es Flor Vigna y Luciano Castro.



En un primer momento, la cantante había deslizado que la causante de la ruptura había sido Sabrina Rojas, madre de dos de los hijos del actor. Sin embargo, hace unas semanas se conoció que ambas habían llegado a un entendimiento mutuo.

Flor Vigna y Luciano Castro, ¿reconciliados?



Ahora, se conoció otro dato realmente llamativo: Flor Vigna y Luciano Castro estarían mucho mejor de lo que todos piensan. Estarían reconciliados y viéndose a escondidas para evitar las cámaras y a los periodistas.



Así lo contó Fernanda Iglesias en LAM, el programa de Ángel de Brito, donde contó que la decisión de la cantante y el actor es mantener, al menos por el momento, la relación en secreto, para impedir que las opiniones del medio los afecten.



Por su parte, y luego de escuchar esta información que había dado Fernanda Iglesias en LAM, Flor Vigna no tardó nada en reaccionar. Lo hizo en una consulta con el sitio Primicias Ya. “No estamos juntos hace más de cuatro meses”, aclaró.

Flor Vigna y Luciano Castro.



No obstante, hay una contradicción en los dichos de Flor Vigna con respecto a un comentario que había dado Luciano Castro recientemente en una entrevista con el programa A la Tarde: ella aseguró que no tienen contacto, pero él había dicho que se seguían hablando.



“Hablo con ella. Eso también me alivia, poder hablar con ella y ella conmigo, pero siempre en buenos términos y más que nada para saber cómo va la evolución del otro”, había contado Luciano Castro en el programa de Karina Mazzocco.