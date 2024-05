Con quién espera un hijo Soledad Larghi, la conductora de América Noticias

Al cierre de la emisión del 1 de mayo de América Noticias, Soledad Larghi emocionó a todos con el anuncio al aire de que está esperando su primer hijo, luego de algunos intentos fallidos y varios años de someterse a tratamientos junto a su pareja, Luciano Vitullo.

"Estoy feliz. Fue una búsqueda muy larga, muy linda, de mucho aprendizaje", contó la periodista de América TV y de Radio con Vos, emocionada con esa pancita que está a punto de aparecer, antes de aclarar lo difícil que fue aguantarse la noticia durante tres meses.

Soledad Larghi y el ex tenista Luciano Vitullo esperan su primer hijo. Instagram Luciano Vitullo.

Así, Soledad Larghi dio cuenta de este nuevo capítulo de su vida, que parece sacado de una serie romántica. Porque así es su historia de amor con su pareja: de película. Empezando por el detalle de que su relación con Vitullo, ex tenista que se destacó hace unos años y hoy se dedica al rubro tecnológico, arrancó en su adolescencia.

Larghi tenía 19 años cuando se enamoró de Luciano. El noviazgo duró un tiempo y luego ella empezó a salir con el productor de América José Núñez, de quien se separó en 2018. Un año después, él la contactó por redes sociales y volvieron a verse.

Soledad y Luciano se reencontraron varios años después de su noviazgo adolescente. Instagram Luciano Vitullo.

“Nos reencontramos de grandes, cuando hacía un año que yo estaba soltera. Una relación súper saludable, porque él no tiene nada que ver con los medios", contó Soledad al diario Clarín, el año pasado, al recordar los detalles de su vínculo sentimental.

"Estaba viviendo afuera y cuando volvió a Argentina me escribió para vernos. Yo me había separado hacía un año así que fuimos a comer. Fue todo divino porque nos conocíamos desde chicos… aunque en estos años no habíamos tenido contacto", añadió en esa oportunidad la periodista que va a ser mamá por primera vez.

La periodista y su pareja ise sometieron a varios tratamientos para ser padres. Instagram.

Para Larghi y Vitullo fue reencontrarse y apostarlo todo. A los meses estaban conviviendo y pronto se sumó Pupo, su hermoso perrito, que los acompaña en viajes y que espera, tan ansioso como ellos, la llegada del bebé, quien aún no tiene definido el nombre.

Soledad Larghi habló del nombre de su futuro hijo

"Tengo que negociar, porque el padre es 'calamar', pero estoy preparada", reveló Sole a sus compañeros, al explicar que su marido es hincha de Platense mientras que ella es “muy de River” y tiene en su lista nombres como Enzo y Ramón.

“Estamos felices, te llega esta noticia y borrás todo lo que fue el camino, y decís 'valió la pena'. Es un final feliz en esta historia que obviamente tuvo sus momentos duros", agregó la compañera de Rolando Graña.

"Desde que tuvimos una pérdida de embarazo natural cuando empezaba la pandemia, hasta ahora, fueron tres años de tratamiento. Fue un camino intenso. Para nosotros, para nuestra familia que la re bancó, nos re apoyó, es una noticia tremenda", agregó, conmovida.