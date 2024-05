Lali ganó un Premio Gardel y se lo dedicó a las víctimas del lesbicidio de Barracas

A la medianoche de este martes concluyó la 26ta entrega del Premio Gardel a lo mejor de la música argentina, con una gala repleta de musicales y momentos inolvidables, celebrada desde las 21 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Con una asistencia de más de 5000 personas en el público que adquirieron sus entradas y unos 2500 invitados (artistas y gente del mundo de la música), la entrega de los Premios Gardel 2024 tuvo un total de 12 performances musicales- La conducción estuvo a cargo de Iván de Pineda y como co-conductores contó con el apoyo de Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Cris Vanadía.

Al término de la alfombra roja, alrededor de las 21, el show dio inicio y los musicales no se hicieron esperar, siendo LuckRa quien inauguró la noche con un medley de 3 canciones (Que me falte todo, Hola perdida, La morocha).

Lali en la alfombra roja de los Premios Gardel.

Los shows que siguieron fueron de Miranda! con la participación sorpresa de Ca7riel y Paco Amoroso (“Don); Milo J, quien interpretó “Rara Vez” y “MAI”; Usted Señalemelo (“Nuevo Comienzo”); un cruce folklórico a cargo de Los Nocheros, Emanero y MYA quienes hicieron una versión de “Entre la Tierra y el Cielo”; Tiago PZK con “Mi corazón”; Lali, que interpretó allí su hit “Disciplina”; Nicki Nicole quien hizo un mix de “No voy a llorar” y “Dispara” y un musical de cumbia con varios talentos del género donde sonaron en un gran medley “La cerveza + Inocente / Tal para cual (fragment) / "Ahi ahi Remix / Pa´la selección".

Los shows homenajeando a Charly García estuvieron a cargo de Bandalos Chinos con Lisandro Aristimuño (“Viernes 3 AM”); David Lebón con Luz Gaggi (“Desarma y Sangra”); Indios con Rosario Ortega (“Pasajera en Trance”); Silvestre y La Naranja con Fabiana Cantilo (“Demoliendo Hoteles”). Todos los shows en homenaje a Charly fueron sorpresas de la noche que performaron en un escenario enfrentado al main stage, completamente armado para la presencia del Gardel Say No More durante toda la gala.

Lali ganó tres Gardel y uno lo dedicó a las víctimas del lesbicidio de Barracas

"Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas", comenzó diciendo la cantante.

"Es cierto que la palabra lesbicidio no está en la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucho gente. No debería parecernos normal, no nos acostumbremos a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias”, agregó Lali generando un aplauso cerrado del Movistar Arena.

