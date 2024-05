La hija de Ricardo Iorio publicó un duro mensaje contra los Premios Gardel: "Dejaron ver la lacra que..."

El pasado martes 24 de octubre de 2023, Ricardo Iorio falleció a sus 61 años. El referente del heavy metal argentino había sentido un fuerte dolor en el pecho y fue derivado al Hospital de Coronel Suárez. Pero en el camino, el cantante murió y no pudo ser reanimado.

La muerte de Iorio fue una gran pérdida para la música. Siete meses después de este lamentable acontecimiento, se realizaron los Premios Gardel, que reconocen lo mejor de la música argentina. El evento se llevó a cabo este martes en el Movistar Arena y Lali, Miranda! y Nicki Nicole fueron algunos de los ganadores de la noche.

Ricardo Iorio falleció a fines de octubre del año pasado.

La velada también tuvo un homenaje a Charly García. El artista recibió el premio "Say No More", un galardón especial que reconoce su trayectoria musical y su relevancia en el rock argentino.

Sin embargo, en ningún momento de la noche homenajearon a Ricardo Iorio y esto despertó la furia de Daiana Iorio, su hija, quien hizo un duro descargo en sus historias de Instagram (@Daianaiorio) contra los Premios Gardel.

El descargo de Daiana Iorio porque su padre no fue homenajeado en los Premios Gardel. Créditos: captura de pantalla Instagram Daianaiorio.

"Premios Gardel, perdieron su última oportunidad de homenajear al padre del metal pesado", dice la primera parte del mensaje de Daiana.

Luego, la hija del líder de Almafuerte disparó: "Dejaron ver la lacra que nunca dejaron de ser". Y concluyó duramente: "La sinarquía de la música".