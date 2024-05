Echaron al programa más exitoso de canal América de los Premios Gardel

Este martes en el Movistar Arena, se vivió una nueva entrega de los Premios Gardel, con la presencia de las máximas estrellas de la música nacioanl. Allí concurrió un móvil de LAM, el programa más exitoso de canal América, pero el cronista que asistió no pudo hacer la cobertura ya que lo hicieron retirarse del lugar.

Visiblemente molesto, Ángel de Brito comentó: "Santiago Sposato fue a los Premios Gardel y nos echaron. Fuimos expulsados". Luego, el conductor le dio la palabra al periodista de canal América que fue al evento.

"Vinimos temprano y cuando vamos a la ventanilla de acreditaciones, nos dicen 'LAM no está invitado a acreditarse a este evento', sin ninguna razón que lo justifique. Estaban todos, entraron todos menos nosotros. Nunca nos dejaron entrar", reveló Sposato sobre la argumentación que recibió en los Premios Gardel.

Además, desde el estudio del ciclo de canal América en cuestión, Pepe Ochoa indicó que no sólo LAM tuvo problemas para ingresar a la gala , sino también artistas como Marcela Morelo. "Hizo un vivo diciendo que se fue porque no la dejaron pasar, no estaba acreditada. Una vergüenza", contó el periodista. Aunque luego la artista hizo otra transmisición, ya desde la alfombra roja de los Premios Gardel, por lo que evidentemente en su caso el malentendido se resolvió.

En tanto que Santiago Sposato siguió intentando ingresar al evento, pero solamente pudo captar imágenes de la previa desde atrás de los molinetes de seguridad.