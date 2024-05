Reapareció Luifa Galesio y contó por qué cortó todo contacto con Ivana Icardi: "Le perdí el respeto"

Luifa Galesio es una de las pocas personas que lograron llegar a instancias finales en Gran Hermano. En su caso, se consagró campeón de la edición que se transmitió en 2016, en canal América, cuando el rating era otro y las repercusiones del reality, también.

Luifa ganó el dinero del premio de GH (mucho más humilde que el que se ofrece ahora) y algo más: una relación con Ivana Icardi que trascendió lo que había nacido a escondidas en los rincones de la casa. Sin embargo, la pareja no superó lo que sobrevino luego y se separaron de una manera confusa.

Lo que se sabe es que, luego de un tiempo en Buenos Aires y de subirse a la ola del post Gran Hermano, Luifa e Ivana Icardi viajaron juntos a Italia, donde el joven pudo desarrollar su carrera en el fútbol. En el ínterin, la hermana de Mauro Icardi se anotó en otro reality, en España, Survivor, donde se enamoró de otro hombre, con quien luego tendría a una hija. Se olvidó de Luifa Galesio y de él no habló nunca más.

Y ahora, luego de unos años, el ex hermanito se sentó en el estudio de Intrusos y contó el trasfondo de ese romance que dejó más de una incógnita flotando en el aire. Tanto es así, que Laura Ubfal le preguntó si seguía enamorado de Ivana Icardi.

Luifa Galesio e Ivana Icardi empezaron una relación en Gran Herrmano 2016. Captura TV.

"No, después de todo lo que aguanté... Ivana fue muy importante para mí, lo digo siempre, yo en el post Gran Hermano pasé de una vida regular y pasé a hacer presencias y te ofrecen de todo. Si yo no la hubiese tenido a ella en ese momento, hubiese caído en adicciones", reconoció el deportista.

Dispuesto a cantar su verdad, Galesio disparó: "Más allá de que ella después se portó mal conmigo porque la defendí cuando la atacaban en todos lados. Escuché entrevistas suyas y ni me nombra. Cuando nos fuimos a Italia se fue a vivir conmigo un año y medio o dos y era yo el único que trabajaba. Estoy contento, no lo saco en cara porque ella me ayudó en su momento".

Luifa Galesio pasó por Intrusos y recordó su vínculo con Ivana Icardi.

El desconcertante final de la relación de Luifa Galesio e Ivana Icardi

Lo que más le duele al ex GH es el ninguneo que sintió de parte de Icardi cuando terminó el reality español Survivor. "Me puse triste, ella había dejado mi número para que la vaya a defender y defendí cosas indefendibles. El salir de ella no me lo esperaba", señaló, y agregó: "En el Gran Hermano italiano entró y pasó algo con un chico, ahí fue la ruptura... No me gustó para nada. Ella fue clara cuando salió, me lo dijo. Me dolió y me volví a Argentina".

Ivana Icardi se enamoró en Survivor de otro hombre y tuvo una hija. Instagram Ivana Icardi.

A pesar del dolor, Luifa Galesio aseguró que se puso contento al saber que su ex había sido mamá, aunque lanzó, tajante: “Perdí todo el respeto que tenía por ella con lo que pasó en Supervivientes". Ya que, según él, la mujer le había prometido seguir su relación al término del reality, y lo que recibió de ella fue, en cambio, una actitud de indiferencia total.