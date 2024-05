Rating: cuánto midió Desayuno Americano con el descargo de Jésica Cirio sobre las críticas de su casamiento

Después de casi un año de novios, el pasado sábado 26 de mayo, Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casaron. Los enamorados contrajeron matrimonio en el Palacio Duhau, donde sólo invitaron a setenta personas. Marley, los hijos de Martín Insaurralde, Lizy Tagliani, y otros amigos de la pareja estuvieron presentes en el gran día.

Este lunes, Pamela David tuvo una charla con la exconductora de La Peña de Morfi, donde habló sobre su relación con Piccirillo y las críticas que le han llegado por su casamiento.

La pareja se casó en el Palacio Duhau en una ceremonia íntima. Créditos: captura de pantalla Instagram Jesicacirio.

"Con todo lo que pasó necesitaba meterme para adentro. Están mis abogados en tema, yo no tengo mucho para aclarar", expresó la modelo. Y luego agregó: "Yo estoy tranquila por supuesto, esto es un proceso normal y está bien si tiene que ser así. Esto no opacó nada, yo estaba a full concentrada en esto, trato de mantenerme al margen, por eso decidí bajar mi exposición y cuidar lo que más me importante, que es mi familia".

Y finalizó diciendo: "Él llegó a mi vida para sanar lo feo que me pasó, tenemos una relación muy limpia y pura, somos muy parecidos. Con todo lo que pasó el año pasado necesito estar tranquila. Fue muy fuerte, entonces es un buen momento para meterme para adentro".

Este lunes, "Desayuno Americano" no logró llegar al punto de rating. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Las declaraciones de Jésica Cirio sobre su boda en Desayuno Americano, marcaron 0,9 puntos de rating en América TV. Lo cierto es que éste número no movió mucho la aguja del canal, ya que en casi todas las emisiones realiza cifras similares. De esta manera, el programa que conduce Pamela David se posicionó como la séptima propuesta más elegida del día en América TV.

Gran Hermano 2023 fue, nuevamente, lo más visto del lunes con 15,9 puntos de rating. Escape Perfecto obtuvo el segundo puesto con 11,4 puntos. El tercer lugar lo consiguió GH Directv DGO Presentan: Espiando la casa (noche), con 10,2 puntos. El noticiero de la gente ocupó el cuarto puesto con 9,6 puntos y el quinto lugar fue para Telefe noticias con 9,3 puntos.