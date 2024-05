Luis Ventura explotó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Dejen de colgarse de..."

Luis Ventura no se calla nada. Menos, cuando se meten con su ámbito más preciado, más querido: la entidad que preside, APTRA, encargada desde hace años de reconocer y distinguir a las personalidades del medio con el Premio Martín Fierro.

Y contra esta institución se cargaron los conductores de Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, al cuestionar, por enésima vez, la entrega que a fines de 2023 se realizó en Miami. Re caliente y al frente de A la tarde, donde cubre a Karina Mazzocco durante sus vacaciones, Luis Ventura se despachó al aire contra sus colegas.

“A vos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, yo sé que ustedes están calientes porque todavía no los fui a ver al teatro, a lo mejor necesitan de mi presencia, pero ahora los voy a castigar una semana por lo que escuché hoy”, arrancó Luis, midiendo los tiempos y sus palabras, dando a entender que lo que vendría luego sería extenso.

“Me molesta cuando se buscan excusas en relación a algunos temas, enlodando a APTRA y el Martín Fierro, sin considerar que hace mucho tiempo es una entidad de periodistas que entrega cerca de mil estatuillas por año para premiar al mundo de la comunicación y del espectáculo”, avanzó el ex Intrusos.

Luis Ventura defendió APTRA de los ataques de los conductores de Socios del espectáculo. Captura TV.

Ventura destacó las dificultades que suele sortear la asociación: “Ahí hay un esfuerzo donde no se reciben sueldos, alguno puede ser algún negocio, sí, porque hay cosas son movimientos comerciales”. A continuación, Luis se plantó frente a los dichos de Rodrigo Lusich y Adrián Pallares en El Trece: “Entonces, salir a remontar una historia donde APTRA no tuvo responsabilidad, no”.

¿Qué fue lo que tanto le había molestado al conductor de Secretos Verdaderos? Una nota que le realizaron a Carlos Mata sobre la errática ceremonia de los Martín Fierro de Miami.

Luis Ventura es el presidente de APTRA, la entidad que entrega los Premios Martín Fierro.

“Él fue a esa ceremonia y se dijo que estaba al pedo. Vimos acá las imágenes de una entrega que no se entendió ni ton ni son. Que los sponsors de Miami no vieron sus realizaciones en función”, mencionó Rodrigo Lussich, polémico.

El periodista uruguayo incluso comentó que Mata había sido “ninguneado” en Miami, que hubo maltratos, gritos y quejas y que el actor de telenovelas había señalado que todo había sido un desastre.

La bronca de Luis Ventura contra los Socios del espectáculo

Luego de mostrar el tape, Ventura cerró su descargo contra los ex Intrusos: “Se quieren subir de cualquier manera planteando un tema que no tiene que ver con APTRA. ¿Por qué se cuelgan? ¿Por qué me advierten lo que Carlos Mata dijo? Cuando yo veo en la nota que fue inducido".

Finalmente, Luis concluyó, tajante: "Están barreteando el tema y Lussich hablando de ‘cagada’... ¡Está todo fenómeno! Pero dejen de colgarse del Martín Fierro”.