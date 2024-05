"Falta de respeto": Lali Espósito lució un vestido de Jesús crucificado y fue duramente repudiada

Lali Espósito siempre da de qué hablar. Esta vez fue por un look que presumió en Instagram (@Lali) para promocionar Factor X. Recordemos que la cantante se encuentra como jurado en el programa español de talentos junto a Vanesa Martín, Abraham Mateo, y Willy Bárcenas.

"Cuando se tiene un lookazo, se ocupa todo el carrete. MAÑANA primer programa en VIVO de @factorxtv", escribió Lali junto a las imágenes.

El outfit de Lali que causó polémica en las redes sociales. Créditos: Instagram Lali.

La cantante es jurado en "Factor X". Créditos: Instagram Lali.

En la publicación, que ya tiene más de 220 mil me gustas, se puede ver a la artista utilizando un polémico vestido donde aparecen unos pechos cubiertos con dos cruces de Jesús y una cruz en el medio con una calavera. Además, la parte superior del vestido tiene la palabra "VIP" con unos brillos.

Las botas que usó la actriz para complementar su look. Créditos: Instagram Lali.

El posteo ya reúne más de 220 mil me gustas en Instagram. Créditos: Instagram Lali.

Y no fue la única prenda controversial de su atuendo. Lali Espósito también enseñó las botas que uso, que tienen un taco con una forma muy particular. "Esos tacos son una poron**", fueron algunas de las bromas que le hicieron a la actriz en los comentarios.

Lali fue repudiada por el vestido que usó. Créditos: Instagram Lali.

La artista no ha dicho nada al respecto. Créditos: Instagram Lali.

Sin embargo, las críticas predominaron en el posteo de la cantante: "Muy desubicada...falta de respeto a nuestro Señor de los Cielos... Pero qué se puede esperar de esta persona si va de un papelón a otro papelón...ridícula es poco..."; "Todo bien, Lali... yo te banco en muchas ocasiones... pero sería bueno que vos respetes la imagen de Jesús... puede q no creas en él...pero para muchos esa imagen es nuestra salvación. ¡Un poquito de empatía por quienes si creemos, y a la vez te bancamos!"; "Para ser icónica y trasgresora no hace falta faltarle el respeto a nadie ni ser desubicada. En este caso, te faltó personalidad para tener un look único y propio".