El conocido conductor de LN+ que habló del rumor de romance con Viviana Canosa

Desde hace algún tiempo, se instaló un rumor de romance entre Viviana Canosa y Esteban Trebucq, cuando ambos eran parte del equipo de A24. Y ahora, el actual conductor de LN+ se refirió a esa versión y aclaró los tantos respecto al vínculo con su colega.

Invitado a #Ángel Responde, el programa que Ángel de Brito tiene en el streaming Bondi Live, el especialista en espectáculos no dudó en preguntarle a Esteban Trebucq si le gustaba Viviana Canosa.

Entonces, la figura de LN+ retrucó: "¿Qué me gustaba que? ¿Para salir? No". De Brito no se dio por vencido y redobló: "¿No le tiraste onda? En un ascensor". A lo que Trebucq respondió: "No recuerdo... no, eso fue un invento".

Esteban Trebucq y Viviana Canosa quedaron hace un tiempo envueltos en rumores de acercamiento. Foto: Redes sociales.

Siguiendo con los detatlles del presunto intento de conquista, el líder de LAM (América) le recordó a su invitado que estuvo con Viviana Canosa en una cena de los conductores de La Red.. "No, no le tiré. Nos sentamos juntos y hablamos",aclaró Esteban Trebucq sobre el intercambio con su colega en el evento en cuestión..

Para terminar de esclarecer este rumor, el conductor de LN+ remarcó: "Le mando un saludo a Vivi. No, no pasó nada, no me la encaré". Además, en el territorio de una hipótesis, Trebucq aseguró que no saldría con Canosa "porque sería un quilombo, no podríamos ir a ningún lado".

Finalmente, el comunicador enfatizó: "Pero diosa Vivi, buena mina. Estuvimos en el verano, compartimos con la familia, yo estaba con mis hijas y ella estaba con su hija".