Diego Zapico, presidente de CAPIF, organizador de los Premios Gardel: "Hay que acompañar a las nuevas generaciones"

Este martes 28 de mayo es el gran día para la música argentina ya que se realiza la entrega de los Premios Gardel. La ceremonia comenzará a las 21 en el Movistar Arena con importantes shows musicales.

La 26ta edición de los Premios Gardel contará con la entrega de 22 estatuillas durante la gala en el recinto de Villa Crespo y 28 más que se entregarán en otro gran evento que se realiza durante la tarde en el Teatro Vorterix.

El titular de la Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas (CAPIF), Diego Zapico, dialogó con MDZ en la previa de esta entrega que premia a 50 ternas de la industria musical argentina.

"El lineup me parece que es tremendo en cuanto a la cantidad de musicales y a los nombres que hay. Vamos sumando y este año me parece que estamos dando un salto enorme en cantidad de musicales porque son muchos son más que el año pasado", explica el presidente de la organización que realiza los Premios Gardel.

Diego Zapico es el presidente de CAPIF

Los shows musicales serán con la participación de Nicki Nicole, Luck Ra, Miranda!, Tiago PZK, Milo J, Usted Señalemelo, Los Nocheros, Emanero, Ráfaga, Roze, MYA, Salastkbron, El Negro Tecla, Fer Vázquez, L-Gante, Lali, Bandalos Chinos, Fabiana Cantilo, David Lebón, Indios, Rosario Ortega, Silvestre y la Naranja, Luz Gaggi, La T y La M y Lisandro Aristimuño.

"Es una representación súper variada de lo que está pasando en la escena musical argentina", se enorgullece Zapico, agregando que "vamos a tener sorpresas".

Esta 26ta entrega será en el Movistar Arena, recinto clave en la industria musical actual y ya anfitrión anteriormente de esta entrega de premios. "El lugar es un entorno increíble y acompaña al nivel de exposición y de volumen que hemos ido ganando en estos años. Yo creo que esta edición lo vamos a seguir consolidando", se adelanta el productor musical.

Milo J, a sus 17 años, es el artista más nominado a los Premios Gardel.

En esta edición el artista más nominado es Milo J. El joven de Morón tiene apenas 17 años y ha logrado liderar la lista con 15 nominaciones, seguido de Emilia Mernes (27) con 12.

"El lenguaje de su generación está sonando. Me parece que es genial y a estos procesos, que la industria vivió a lo largo de su historia, hay que acompañarlos. Me parece que hay un talento increíble en muchos de ellos, que además encima también tienen hasta el talento de nutrirse de influencias de otras generaciones. Wos, Trueno, Dillom, son chicos que te conocen los temas de Charly, de Fito, de Manal e incluso hacen colaboraciones entre sí. Hay una cuestión muy colaborativa y eso me parece que también es algo positivo del mundo de las plataformas", analizó Diego Zapico sobre las nuevas generaciones musicales. Lali será una de las artistas que será parte de los shows musicales en los Premios Gardel.

"Nosotros somos la industria de música, representamos a los sellos discográficos, así que tenemos que ser sensibles también con lo que pasa en la industria, con lo que pasa en las audiencias nuevas, y darnos cuenta, detectar, cuando hay lenguajes nuevos y pensar categorías nuevas también", agregó el titular de CAPIF ansioso por el desarrollo de las ceremonias que tendrán lugar este martes.