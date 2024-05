Catherine Fulop reveló las exigencias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su casamiento: "No quieren..."

A fines de octubre de 2023, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su compromiso. La noticia causó gran revuelo en las redes sociales en aquel momento. La pareja inició su relación hace más de cinco años y, actualmente, viven en Italia muy felices.

A siete meses de aquella propuesta que le hizo Dybala a Sabatini en la Fontana di Trevi, Catherine Fulop reveló importantes detalles de una de las bodas del año. Cabe destacar que la pareja contraerá matrimonio el próximo sábado 20 de julio en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en la zona norte de Buenos Aires.

La foto que subió la pareja el 31 de octubre de 2023 para anunciar su compromiso. Créditos: Instagram Orianasabatini.

Fulop fue invitada al diván de Verónica Lozano, Cortá por Lozano, y contó cuáles son las exigencias de la pareja el día que den el "sí". En primer lugar, la modelo dijo que no permitirán el uso de celulares en el casamiento: "Lo dicen en su tarjeta, que todos los momentos van a ser capturados y ustedes los van a tener también. Pero sobre todo es para que no se lo pierdan".

Los novios también pidieron no pasar ningún video emotivo, lo que enfureció a Catherine. "No quieren video de casamiento... ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar", bromeó la actriz. De hecho, Fulop habló con Claudia Villafañe sobre ésta decisión de la pareja y contó: "Claudia me dice que ellos no quieren, hasta me negó la pantalla, me dijo: 'No, no hay pantalla'".

Catherine reveló qué quiere, y que no, la pareja para su casamiento. Créditos: captura de pantalla Youtube Juany Puertas.

La último que expuso la actriz sobre el casamiento de su hija y el futbolista en el programa emitido por Telefe, fue un pedido especial que le hizo Oriana Sabatini. "Mi hija me pidió eso... Yo le digo: 'Ori, te lo juro'. Cuando es un evento de la familia yo tomo tranquila... Ahora, me invitás en un tu casa, que voy a estar tranquila, tomo, total no soy yo la responsable", comentó Catherine Fulop

"Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar. Cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió", confesó la modelo.