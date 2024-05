La vida amorosa de un galán: quiénes fueron pareja de Luciano Castro

A pocos meses de su separación de Flor Vigna, Luciano Castro confirmó que está en una relación con Griselda Siciliani, con quien se reencontró después de haber vivido un fugaz romance en sus veintipico, en el cumpleaños de su amiga en común, Carla Peterson.

“A mí me gusta mucho la Tana, y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”, contó el actor, entusiasmado, en Noche al Dente, dejando en claro que no es hombre de pasar mucho tiempo en soledad, como lo demuestra su nutrido archivo amoroso.

Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro. Instagram Griselda Siciliani.

El historial sentimental de Luciano Castro con mujeres del medio arranca bien temprano, al inicio de su carrera en Jugate conmigo, signado por el fuerte rumor (jamás confirmado) de que el joven tenía “algo” con Cris Morena. Sin embargo, antes de la productora y conductora, hubo otra mujer mayor que él: Pata Villanueva, quien le dio trabajo de asistente antes de debutar en la TV.

Pata Villanueva y Luciano Castro tuvieron un affaire previo al debut del actor en la TV.

“Fue hace mucho tiempo atrás, él era jugador de fútbol y alguien me lo trajo a mi oficina porque quería ser modelo. Pero yo necesitaba una secretaria y le dije que, si quería, lo tomaba. Luciano estaba bárbaro, era re joven. Como secretario era un desastre, pero era tan lindo que no lo echaba”, comentó Villanueva.

Un rumor asegura que Luciano Castro y Cris Morena vivieron un romance en los años de Jugate conmigo.

Sin dudas, el primer amor de Luciano que llegó a las portadas de las revistas del corazón fue la historia de cinco años de súper bajo perfil que vivió con Elizabeth Vernaci, con quien volvieron a aparecer juntos recientemente, en Generación dorada, el programa que la locutora conduce en Olga en vivo.

La Negra Vernaci y Luciano Castro se reencontraron años después de su relación. Captura video.

Luego de esa relación, el actor se cruzó con Florencia, una mujer desligada de los medios con quien fue papá de Mateo, su hijo mayor. Al tiempo, Luciano conocería a Sabrina Rojas, mamá de sus hijos Espranza y Fausto, con quien llegó a casarse en secreto, en 2019, antes de separarse unos pocos años después.

Luciano Castro y Sabrina Rojas tuvieron dos hijos: Esperanza y Fausto.

Pero antes de Rojas, hubo algún que otro affaire “de novela” o, al menos, rumores y versiones sobre lo que sucedía entre bambalinas. Como el que lo vinculó con Julieta Díaz, en 2009, mientras grababan la tira de Polka Valientes. Luego llegó el turno de Siciliani. “Éramos muy jóvenes y fue un romance nada más, no éramos novios", aseguró la actriz, sobre aquel primer encuentro.

Luciano Castro y Julieta Díaz en la tira Valientes, en 2009. ¿Sólo ficción?