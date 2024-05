El dramático momento que vivió Sofi Martínez en un aeropuerto

Si bien se suele creer que trabajar como periodista cubriendo eventos internacionales es todo placentero, para Sofi Martínez parece no ser tan así, ya que vivió un momento dramático en un aeropuerto europeo.



La talentosa periodista se encuentra viajando por Europa cubriendo la definición de los torneos continentales más importantes. Ya vio la final de la Europa League que Atalanta le ganó por goleada al Bayern Leverkusen.



Ahora, cuando Sofi Martínez se disponía a subirse a un avión para comenzar a prepararse para lo que será la final de la Champions del próximo sábado, que enfrentará al Real Madrid y el Borussia Dortmund, pasó por un terrible momento.



¿Qué le pasó a la periodista? Le perdieron la valija. El inconveniente sucedió en medio del tramo de Dublín-Londres-Madrid-Bilbao. Hace unas horas, le mostró a sus seguidores de Instagram su pésima experiencia.



Como si ya se lo hubiese imaginado, Sofi Martínez había anticipado que este problema podía existir. “Vamos a ver si llega mi valija, porque tengo un viaje larguísimo y hay grandes chances de que se haya perdido”, comenzó.



Finalmente, lo que podía salir mal salió mal. “No está mi valija todavía. Me preocupa. Bueno efectivamente no está la valija, era complicado. Qué garrón. No puedo creer que me estoy yendo sin mi valija”, continuó la periodista.



Más tarde, con una foto en sus historias de Instagram, Sofi Martínez confirmó que su valija no apareció, contando, además, que tenía puesta la única ropa disponible en ese momento. “Esto somos”, escribió, tomándoselo con calma.