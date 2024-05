La confesión de Jésica Cirio sobre su novio a un día del casamiento

Este domingo, Jésica Cirio volverá a renovar su apuesta por el amor tras el divorcio de Martín Insaurralde, y se casará con el empresario Elías Piccirillo. A horas de la boda, la modelo hizo una sentida confesión sobre su pareja, destacando hasta qué punto la acompañó en un momento muy difícil de su vida.

Con poco más de 70 invitados, Jésica Cirio y Elía Piccirillo celebrarán su casamiento en el Palacio Duhau, y la influencer parece estar dispuesta a dejar en el recuerdo el polémico final de su relación con Martín Insaurralde.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casan este domingo. Foto: Instagram @jesicacirio.

Sobre su nuevo amor, Jésica Cirio enfatizó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: "Entró en mi vida en un momento de mucha turbulencia, muy difícil y supo pararse firme y hacer todo lo que tiene que hacer una persona que ama. Así llegamos hasta lo que vamos a ver mañana”.

En tanto que sobre cómo fue el planteo de esta relación luego de su ruptura con Insaurralde, Cirio explicó: “Él no quería algo pasajero, y me dejó clarísimo eso desde el primer día. Que si no nos tomábamos esta relación en serio, prefería no involucrarse”.

Jésica Cirio y una nueva apuesta por el amor. Foto: Instagram @jesicacirio.

Por último, sobre la etapa en la que se encuentra en este momento ya a un tiempo de divorciarse de Martín Insaurralde, Jésica Cirio enfatizó optimista: “Estoy absolutamente convencida de que estoy en un momento de mucha paz en mi vida, encontré una persona que comparte ideas, disfrute, y eso no se encuentra todos los días. Es la mejor manera de celebrar la vida, convirtiéndonos en familia”.