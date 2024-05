Valeria Mazza recordó cómo vivió de cerca la muerte de Versace: "Yo estaba ahí"

Valeria Mazza asegura que todavía se estremece cuando recuerda cómo fue enterarse de la noticia de la muerte de Gianni Versace, el diseñador que fue asesinado de dos tiros certeros el 15 de julio de 1997, en la puerta de su mansión en Miami, Casa Casuarina, a las 8.40 de la mañana.

Valeria estaba en la cima de su carrera de supermodelo internacional y estaba ahí, en el corazón del atelier Versace, en medio del revuelo de detalles, preparativos y últimas pruebas para el súper evento de la moda que tendría lugar en apenas unas horas, en las escalinatas más emblemáticas e Roma, las de Piazza Spagna.

“Todavía se me pone la piel de gallina”, dijo Valeria Mazza en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en el streaming Bondi, cuando le preguntaron cómo le había pegado la muerte de Versace, quien la había acogido como una de sus modelos favoritas.

“Yo estaba ahí cuando falleció, estábamos en Roma, al otro día era el desfile en Piazza Spagna. Yo desfilaba para Versace y estaba Donatella (Versace) y todo su grupo ahí, en la prueba de ropa del desfile”, comenzó Mazza su relato, al describir el desconcierto y espanto que en un minuto invadió el lugar.

Valeria Mazza era una de las modelos favoritas de Gianni Versace.

“De repente, empezaron a los gritos y portazos, ella (por Donatella) que sale corriendo ´qué pasó, qué pasó´…. ´Murió Gianni´… Todavía se me pone la piel de gallina…”, siguió la rubia. Y continuó su relato: “Bueno, obviamente que suspendieron el desfile y ese año se hizo en septiembre, fue todo un homenaje a él.

“Fue una muerte horrorosa”, destacó Valeria sobre el ataque que sufrió el diseñador en manos de Andrew Cunanan, quien se había obsesionado con él y que con su locura puso de luto al clan Versace y a toda la familia de la moda.

Valeria Mazza junto a Gianni Versace, poco antes de la muerte del diseñador.

Finalmente, Valeria recordó a Versace como “un amor”, una persona que siempre fue muy amorosa y cariñosa con ella. A quien, por supuesto, le dio su último adiós en el mega evento que fue su funeral. “Yo estuve ahí, muy cerca”, contó la rubia que en los años noventa se ganó su lugar en las primeras pasarelas de las capitales de la moda.

El primer desfile de Valeria Mazza para Versace

En “Valeria Mazza: Un Sueño Dorado”, (Paramount+), ella cuenta que, en los ’90, su representante le dijo: “Andate ya para Versace que hoy es el desfile y les falta una modelo”. Luego, la diva santafesina añadió: “Yo llego y me dicen: ‘Caminá’. Camino y vienen y me dicen: ‘Andá a maquillarte, peinarte, que vas a hacer el desfile’. Dos horas después, estaba haciendo mi primer desfile para Versace”. Valeria Mazza desfilando para Versace.

Así fue que Valeria desfiló sobre la pasarela más importante de la moda, cautivando a todos con su belleza, su porte y su caminata. “La primera vez que caminé en una pasarela de Versace, no sé si decirte que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, porque no me acuerdo de nada de los nervios que tenía. Estaba muerta de miedo por no querer perder la oportunidad. Quería poder demostrar que merecía estar ahí, que me lo había ganado”, comentó.