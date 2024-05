¿Qué mirar y qué evitar?: las últimas joyas y fracasos que estrenaron en la pantalla

El mundo del cine y series es vasto y variado, ofreciendo una infinita gama de géneros, estilos y narrativas para todos los gustos y preferencias. Desde emocionantes thrillers y conmovedores dramas hasta comedias ligeras y documentales informativos, la cantidad de opciones puede resultar abrumadora para cualquiera. Es por ello que contar con la recomendación de alguien adentrado en el tema se vuelve fundamental para asegurar la calidad de lo que visualizamos.

Como cada jueves en MDZ Radio 105.5 FM, la periodista Magela Muzio habla sobre cine y series y deja algunas recomendaciones para disfrutar el fin de semana. Pero, en esta ocasión, no sólo sugirió qué ver, sino que también advirtió qué estrenos no son parte de su recomendación.

Pulgar abajo a dos estrenos

El miércoles 23 de mayo se estrenó Nahir, un thriller dramático de Amazon Prime Video. La obra ficcionada, inspirada en el trágico suceso que llevó a la joven Nahir Galarza a ser la mujer más joven en recibir una condena a prisión perpetua en Argentina, es un recorrido por las diversas aristas de la historia que sacudió a la sociedad, no solo por la juventud de la protagonista, sino también por las complejidades emocionales y judiciales que la envolvieron.

La historia sigue la investigación del asesinato de Fernando Pastorizzo, quien fue hallado sin vida con dos impactos de bala en el cuerpo. La principal sospechosa de la repentina muerte fue Galarza, su entonces novia de 19 años. La joven fue sentenciada por homicidio agravado un año después, cuando un tribunal la encontró culpable del hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

En la ficción, Nahir es interpretada por Valentina Zenere, conocida por el público más adolescente por su actuación en Élite y Soy Luna. Otro rol importante es el de su padre, Marcelo Galarza, un personaje fundamental en la historia, interpretado por César Bordón (el mánager de Luis Miguel en la serie del cantante, entre otros). La madre de Nahir, Yamina Kroh, es interpretada por Mónica Antonópulos. Fernando Pastorizzo, que en la historia se llama Federico, es recreado por Simón Hempe, quien también tuvo un papel en La Sociedad de la Nieve. Nacho Gadano es el manager de Nahir, un rol que en los primeros tiempos estuvo a cargo de Jorge Zonzini, cuando el caso de mediatizó y sumaba horas de aire en todos los medios.

Esta nueva producción de Amazon Prime Video está narrada desde el punto de vista de Nahir, y va construyendo un ida y vuelta en el tiempo entre la relación que mantenía con Facundo Pastorizzo, con su familia, en especial con su padre, y los hechos acontecidos aquél 29 de diciembre de 2017. Lo cierto es que la película falla en muchos aspectos ya que se limita a hacer un recuento superficial de los hechos, sin adentrarse en nada concreto. No es un thriller y tampoco entra en el género true crime, ya que no indaga en la investigación policial ni en el desarrollo del juicio, sino que más bien se queda en el drama, reduciendo gran parte de la historia a una relación tóxica entre dos adolescentes. Las actuaciones no están mal, pero ninguna resulta sobresaliente. Valentina Zenere logra una buena caracterización como Nahir, pero hace lo que puede con un personaje unidimensional y poco desarrollado.

Para quienes están familiarizados con el caso, la película no aporta nada nuevo, y para quienes conocen menos, las idas y vueltas en el tiempo y la poca profundidad de la trama, llevan a distorsionar y a simplificar una historia con muchas aristas. En última instancia, se trata de un filme completamente olvidable que no suma nada nuevo al género y mucho menos a uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.

Otro de los títulos recién llegados al streaming es Atlas, la nueva película de ciencia ficción original de Netflix. La cinta está encabezada por Jennifer Lopez en el rol de Atlas Shepherd, una agente analista de datos que ha dedicado varios años de su servicio en defensa de la Tierra y a cazar a Harlan, una inteligencia artificial que originalmente fue creada para apoyar a la humanidad y que casi la extingue al considerarla causante de guerras y el declive del planeta.

La misión toma un giro inesperado tras el ataque a la nave espacial en que viajaba Atlas, ocasionando un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido y hostil. La mejor herramienta que tendrá para defenderse será un exotraje mecánico gigante integrado por una IA llamada Smith. Atlas, una agente dedicada y desconfiada de las Inteligencias Artificiales deberá confiar y trabajar con Smith -cuyo protocolo es mantenerla con vida- para cumplir con su objetivo principal: poner fin a los planes de Harlan y evitar un nuevo ataque que pueda acabar con la humanidad.

De las últimas novedades de la plataforma, esta es la que hay que pasar por alto. No solo el argumento y la trama se quedan a mitad de camino, sino que las actuaciones y los diálogos son de peor que se ha visto en el año. Sumado a efectos visuales poco logrado. Sin dudas, una de las grandes decepciones del año.

La serie que logró un pulgar arriba

Pero no todo es malo en el streaming, donde siempre hay producciones que valen la pena. Ese es el caso de Un caballero en Moscú, una de las nuevas miniseries recién llegadas a Paramount+ que está protagonizada por Ewan McGregor. Está compuesta por ocho episodios y se trata de una adaptación de la novela homónima de éxito internacional de Amor Towles.

Un caballero en Moscú es llevada en plena acción de la Revolución rusa, cuando los bolcheviques provocaron el fin de la dinastía Romanov y condenaron a los miembros de la aristocracia al exilio, la muerte o simplemente a las filas de las clases trabajadoras. En este contexto encontramos a nuestro protagonista, el Conde Rostov, cuando un tribunal soviético le perdona la vida y lo condena a vivir el resto de sus días bajo arresto domiciliario en el Hotel Metropol de Moscú. Si alguna vez decide asomar su cabeza fuera de las puertas del lugar, no vivirá lo suficiente para hacer un recuento de sus memorias.

Por si fuera poco, tampoco es que podrá pasar su tiempo en la lujosa y espaciosa suite que lo albergaba, sino que es confinado a una pequeña habitación de servicio en una parte casi inhabitada del hotel, por lo que el frío y los oscuros pasillos y escaleras se convertirán en sus caminos habituales. Durante su estancia en el hotel, que serán varios años, Rostov irá entablando vínculos con gente que entra y sale del establecimiento, agradeciendo sus bondades, pero envidiando la libertad de la que gozan.

Allí aparecerá Nina, una niña de 9 años cuyo padre trabaja en el hotel y cuya compañía lo ayudan a pasar las interminables horas del día; Anna Urbanova, una exitosa actriz con la que el conde entablará un romance. También harán sentir su presencia Mishka Mindich, un viejo compañero de universidad de Rostov y que tuvo gran importancia en su vida y Osip Glebnikov, el oficial del partido encargado de vigilar al Conde.

Esta miniserie está muy bien lograda, no solo por la ambientación y el retrato de la época, sino por la actuación de McGregor, que le aporta decenas de capas a un personaje complejo. Muy recomendada.

Escuchá la nota completa