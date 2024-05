Leo Montero contó cómo acordaron no tener hijos con su pareja: "Ella me dijo que..."

Hace 20 años que Leo Montero y María Laura Tedesco están juntos y felices, y quienes los conocen bien saben que desde hace un tiempito que dejaron de lado la idea de tener hijos, y decidieron avanzar con un proyecto de familia de dos, que se completa con sus amados perritos.

Leo Montero y “Malu” (como le dicen a la esposa del periodista deportivo), tienen muy en claro que están muy bien así y, como cada vez más personas, no quieren ser padres. Así lo planteó Montero en su visita a Noche al Dente, luego de explayarse sobre el veganismo y el respeto por los animales que comparte con su pareja.

“Mi concepción de hace muchos años es que todas las vidas valen y todos tenemos el mismo derecho a vivir. Los humanos creemos que les otorgamos derechos a los animales y no, nos adjudicamos algo que ellos lo tienen desde que nacieron”, destacó Leo quien, al igual que Malu, suele mostrar fotos con sus perros en sus redes.

¿En su familia le siguen preguntando para cuándo el bebé? “Ahora ya ni preguntan. Dicen ´qué grande está la criatura´, por mí”, bromeó el conductor y, a continuación, se puso serio y explicó cómo llegaron con su compañera a la conclusión de que no estaban para ese plan familiar.

Leo Montero y Malu Tedesco, felices con sus perros adoptados. Instagram Malu Tedesco.

“Nosotros no quisimos tener hijos. Al principio, cuando te conocés y decir ‘sos el amor de mi vida’, que lo somos el uno del otro, pero te vas diciendo ‘yo tendría hijos con ella y ella conmigo’, pero lo decíamos año uno, año dos, año tres y empezó el ‘yo no quiero y yo tampoco’”, señaló Montero

Pero fue ella quien dio el puntapié para sincerarse definitivamente: “Ella una vez me preguntó oficialmente si me quería ir buscando a otra. ‘Yo no voy a ser madre, te libero de acción’ y le dije que no, que yo tampoco quiero tener hijos”.

Leo Montero y su pareja decidieron no tener hijos. Instagram Malu Tedesco.

“Fue una decisión de vida”, sostuvo Leo Montero, y luego cuestionó a quienes llenan espacio vacío con animales. “Quiero aclarar que yo estoy en desacuerdo con esa gente que tiene animales por tener y los tiene a modo de reemplazo, o porque no pudieron tener hijos, que está muy bien, o cuando viene el hijo son los típicos que regalan el perro o el gato”, dijo, y se plantó: “Yo no comparto eso”.

Cuartos separados: el secreto de la relación de 20 años de Leo Montero y su esposa

En 2022, Leo Montero y Malu Tedesco revelaron que uno de sus secretos para seguir "de novios" luego de tantos años era dormir en cuartos separados. “Dormimos más cómodos y es un momento de independencia de cada uno. A ella le gusta mirar tele en la cama y a mí no, por ejemplo. Si vuelvo tarde de jugar al básquet, prefiero no molestarla y que duerma. Para nosotros es natural dormir en camas separadas”, contó Leo. Leo Montero y Malu Tedesco duermen en cuartos separados. Instagram Leo Montero.





Y dijo más: Administramos bien los tiempos y somos muy activos. Entonces la organización nos permite disfrutar e improvisar. Laburamos juntos y nos gusta, nos llevamos bien y lo podemos hacer”.