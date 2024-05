Rodrigo Lussich reveló el delito que cometió por Pablito Ruiz cuando era su fan

En Socios del Espectáculo se dio una revelación realmente sorprendente. Acostumbrados los televidentes a conocer historias de los famosos, esta vez el protagonista fue uno de los conductores, Rodrigo Lussich, quien contó el delito que cometió por Pablito Ruiz, cuando era su fan.



Sucede que en el programa de Canal 13 estaban hablando de los referentes que tenían durante su juventud, cuando el conductor sorprendió con su confesión. “Pablito Ruiz era mi ídolo musical en la adolescencia. Mi canción favorita era Mi Chica Ideal. Y yo robé por eso”, arrancó.



“Iba al colegio secundario y no tenía dinero, pero manejaba el bufet de la escuela técnica. Y entonces, yo tenía plata de la recaudación, pero en sus inicios, después me licitaron”, profundizó Rodrigo Lussich en su anécdota.



“Yo quería comprar el disco de Pablito y pasaba por la puerta de la disquería que iba a la escuela y el disco me miraba. Tenía la disyuntiva moral. Tenía 14 años y compré el casete”, continuó uno de los conductores de Socios del Espectáculo.



En ese sentido, Rodrigo Lussich reveló cómo hizo para justificar esa falta de mercadería. “Después tuve que ir al colegio. No pude reponer la mercadería y dije que me habían robado”, explicó el conductor del programa de Canal 13.

Rodrigo Lussich contó el delito que cometió por Pablito Ruiz cuando era su fan. Foto: captura de TV.



Para darle algún argumento a su “delito”, Rodrigo Lussich confesó qué significaba Pablito Ruiz para él. “Yo estaba enamorado de su música. Pablito era mi ídolo de la adolescencia, pero todavía no tenía clara mi decisión sexual”, comentó.



Por último, recordó que ya había contado la historia anteriormente, pero que no sabe si el cantante está enterado. “No sé si Pablito Ruiz sabe esta anécdota. En su momento la conté en Intrusos. Pero lo hice por él. Nunca hablé con Pablito”, concluyó.