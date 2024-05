La reflexión de Flor Vigna llena de indirectas para Luciano Castro: "Un botón para apagar los..."

A pocos meses de su separación de Flor Vigna, Luciano Castro confirmó ante las cámaras de televisión, con una gran sonrisa, que empezó una relación con Griselda Siciliani, con quien ya habían sido novios años atrás.

Castro y Siciliani se reencontraron en el cumpleaños de Carla Peterson, los dos solteros nuevamente, de inmediato se dieron cuenta de la onda entre los dos se mantenía intacta a pesar del paso del tiempo y así fue como se animaron a darse una nueva oportunidad.

¿Y cómo reaccionó Flor Vigna a esta noticia que la tomó por sorpresa? Luego de procesarlo internamente, la bailarina y cantante hizo catarsis a través de la música y publicó un anticipo de una nueva canción en sus redes sociales que puede leerse como una indirecta con palo incluido hacia su ex pareja.

Así, mientras en programas y portales aparecen las caras felices y enamoradas de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Vigna presentó una muestra de lo que es su flamante trabajo musical, el corte, “Fui feliz”.

Flor Vigna y Luciano Castro blanquearon su separación a inicios de 2024.

“¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos?”, arrancó Flor en su posteo de Instagram donde se ve un breve clip con imágenes donde se la ve en planos cortos, con la mirada triste, a punto de llorar.

"Pero eso no existe porque no somos robots, y ni siquiera la Inteligencia Artificial pudo crearlo y ahí toca la inteligencia emocional que es lo que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mierd... y transformarlo, observarlo, vos mismo y encontrar la capacidad para encontrar el punto de vista, una y otra vez", avanzó.

Flor Vigna y Luciano Castro fueron pareja durante dos años. Instagram Flor Vigna.

"Hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel y que a veces es neesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece a descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos. Pero para que venga todo lo nuevo, hay que despedirse bien de lo viejo de una forma agradecida", siguió.

“Fui feliz es una canción de despedida y bienvenida al mismo tiempo. Ojalá les haga tan bien como a nosotros. Y como digo en cada tema: “ Vivir es urgente, mi gente”, expresó la artista al cierre de su mensaje.

Luciano Castro contó cómo fue el reencuentro con Griselda Siciliani

Luciano Castro blanqueó que está de novio con Griselda Siciliani al presentarse en Noche al Dente. Desde el ciclo de América, el actor le declaró su amor a la actriz. "No sé cómo explicar mi relación con Gri, nos conocemos hace un montón. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme”, arrancó.

“Más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar eso, porque son años que tenemos de amistad, de conocernos y un montón de cosas que no la hacen una chica más. Me gusta mucho", afirmó Luciano en diálogo con Fer Dente. Griselda Siciliani y Luciano Castro habían tenido una relación a sus 20 años.

"Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos ni vernos pero tenemos muchos amigos en común, muy fuertes, que a veces sin querer llevan y traen. Nos encontramos grandes, y claro, no es la misma charla de cuando teníamos a los 20, entonces hablamos de hijos y cosas que no habíamos hablado nunca”, agregó Castro, contento.

Y cerró: “Se transformó en algo lindo, a mi me gusta mucho La Tana, siempre me gustó, me parece increíble haberme reencontrado con ella".