Damián Betular se despidió de Generación Dorada, el programa de OLGA: "Hasta pronto"

Damián Betular es una de las figuras más queridas del medio que supo hacerse un lugar en el streaming al desembarcar en OLGA en vivo, donde participa en programas como Sería Increíble y Generación Dorada, junto a Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese.

De la mano de la Negra Vernaci y Humberto, Damián Betular brilló desde marzo todos los martes de 13 a 16. Pero los fieles seguidores del ciclo stream que conduce Elizabeth Vernaci quedaron desolados al enterarse, el último martes, de que el chef se baja, al menos durante unos meses.

Así lo anunció Betu al despedirse de sus compañeros con una sentida carta que leyó al aire en la que expresó su cariño y gratitud y dejó abierta la puerta a regresar con sus ocurrencias, su humor y sus bailes al aire.

“Hasta pronto, Betu. Te esperamos en primavera”, expresaron en el perfil oficial de OLGA en vivo en Instagram, al compartir el video en el que el ex jurado de MasterChef emociona a la conductora y al actor con sus dulces palabras.

Damián Betular es una de las figuras más queridas de OLGA. Captura video.

“Querida Negra y querido Humberto: Desde el primer día en Generación Dorada, supe que esta aventura sería inolvidable. Negra, Negrita, mi amor, tu voz inconfundible y tu humor ácido que me saca carcajadas hasta en los días más grises, han sido el condimento especial de cada jornada”, arrancó el chef.

“Humerto, Humbertito, tu ingenio y ese toque irreverente siempre logran que cada programa fuera una caja de sorpresas. Me han hecho sentir como en casa o como en un shelter. Los dejo con la tranquilidad de que Generación Dorada queda en buenas manos. y no se preocupen, que no me voy muy lejos, eh. Nada lejos”, siguió.

Betular se despidió de Generación Dorada. Instagram OLGA.

“Y quién sabe, quizás algún día de estos, aparezca por ahí, disfrazado de algún personaje extraño, sólo para recordarles que no pueden librarse de mí tan fácilmente. Gracias por todo, amigos, pero sé que esto no es un adiós, sino un ´nos vemos pronto´. Con mucho cariño, Betular”, cerró Damián, para sorpresa de muchos.

Por qué Damián Betular se va del programa de OLGA

Si bien Betular no explicó demasiado sus razones, se estima que esta ausencia por unos meses tiene que ver con los compromisos laborales del chef, ya que trascendió que dentro de poco arrancarían las grabaciones de Bake Off con famosos, conducido por Wanda Nara.

Con MasterChef en pausa por cuestiones de presupuesto, se supo que Telefe decidió volver en el segundo semestre del año con el reality de pastelería con el que Damián Betular llegó a la televisión, como miembro del jurado. Damián Betular volverá a Telefe como jurado de Bake Off con famosos.

Como sea, las responsabilidades que le complican al chef seguir en Generación Dorad terminarían en la primavera, tal como anunciaron en los canales oficiales de OLGA.