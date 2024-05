¡Son iguales! Un artista acusó a Nicki Nicole de haberle robado su canción

Nicki Nicole se encuentra en problemas. El pasado viernes 17 de mayo, la cantante lanzó el videoclip oficial de la canción Llámame, un año después del lanzamiento de su último álbum titulado ALMA. Cabe destacar que este tema musical forma parte de dicho disco. En Youtube, el video ya cuenta con más de 635 mil vistas y ocupa el vigésimo puesto en tendencias de música en la plataforma de música.

A menos de una semana de haber publicado el audiovisual, un artista oriundo de Santiago del Estero acusó a Nicki de haberle robado su tema musical. Facu Infantex, productor y DJ santiagueaño, mostró la evidencia de plagio en su cuenta de Instagram (@Facuinfantex) y se mostró muy indignado por la situación.

Nicki Nicole lanzó el video de "Llámame" el pasado viernes. Créditos: Youtube Nicki Nicole.

"Canción producida y escrita por mí. La cantamos con un amigo y subimos a redes en 2018", escribió el cantante junto una publicación realizada por él en ese año.

Los temas son muy similares. De hecho, la canción de Facu Infantex se llama igual que la de Nicki Nicole.

La cuenta de Instagram Gossipeame compartió capturas de pantalla del descargo de Facu. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

El joven sacó un tema en 2018 con el mismo título. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Más tarde, el joven continuó con su descargo en la red social: "Además de que el título y estribillo es prácticamente igual, les cuento que para ese tiempo ella no estaba pegada y teníamos un conocido en común con el que yo hacía música. Y por si no les parece, hoy a la tarde subo un reel mostrándoles más y ¡¡¡necesitaré del apoyo de ustedes!!! Obvio que no recibí ni una pelusa".

Y quien se hizo presente en esta polémica fue Rusherking, ex de la cantante. Luego de que se conociera la acusación del productor, el rapero le dio me gusta al posteo del artista santiagueño.

Mirá lo que dijo Facu Infantex sobre el plagio que hizo Nicki Nicole de su tema

El DJ realizó un video comparando ambos temas y expresó: "Este tema y o lo había lanzado en 2018. Yo hacía músuca con un chico que era de Rosario, que le perdí el rastro. Pero luego, viendo un par de cosas, me he dado cuenta de esto: el que la ayuda a escribir el tema es santiagueño, de donde soy yo. ¿Es casualidad? ¿Es un robo? ¿Es plagio?".

Y luego agregó: "La verdad que éste video no lo hago como algo negativo. Este video lo hago porque para mí es un honor que un artista tan grande haya usado una idea mía, por así decirlo".

¿Qué dirá Nicki Nicole al respecto?