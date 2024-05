La emocionante visita de Antoñito, el hijo de Luis Ventura, a Leda, la sanadora de Rosario

El sábado 18 de mayo, Antoñito Ventura, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, se sumó a la multitud de personas que se acercaron a la Basílica Nuestra Señora de Lourdes de Santos Lugares para conocer a Leda Bergonzi, la mujer de 44 años que aseguran que cura con las manos.

Era la primera vez que Leda Bergonzi se presentaba en Buenos Aires, y desde temprano Fabiana Liuzzi se aseguró su lugar para conseguir la bendición para su hijo de 10 años que tiene una encefalopatía producto de su nacimiento prematuro que le afectó la función del habla, entre otras cosas.

Antoñito Ventura fue a Santos Lugares a ser bendecido por Leda, la sanadora de Rosario. Instagram Fabiana Liuzzi.

Emocionada, Fabiana Liuzzi mostró algunas postales de la visita en su cuenta de Instagram, donde expresó su felicidad y fe en Leda, la mujer rosarina que generó una revolución entre los fieles de Santos Lugares.

“Antonito fue bendecido por @leda_bergonzi. ¡Fue una experiencia maravillosa! ¡Gracias a todos los que nos ayudaron por el amor y la empatía!”, escribió la ex vedette en su feed, y luego compartió una secuencia de imágenes del hijo que tuvo con Luis Ventura en la Basílica.

El hijo de Luis Ventura en la Basílica de Santos Lugares. Instagram Fabiana Liuzzi.

“Acá estaba mi principito, ésta vez con una misión, ser bendecido por Leda, una mujer increíble, llena del Espíritu Santo”, indicó la cordobesa, y luego explicó: “En la segunda foto quería compartir el lunar en forma de corazón con el que Antoñito nació en su cabeza”.

“Quería agradecer a tanta gente que se acercó a saludarnos y colaboraron para que Toni pudiese pasar. Con la ayuda de Dios y el amor de la gente para con mi hijo, lo logramos. ¡Fue muy emocionante! Un día especial que quedará grabado en el paso por esta vida”, cerró Fabiana.

El lunar con forma de corazón que tiene el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi en cabeza.

“El nacimiento de Antoñito me marcó la vida en todo sentido. Desde el día uno fue un aprendizaje en todo. Y sigo aprendiendo cada día. Me llena el alma”, había contado Fabiana Liuzzi en 2023, en una visita a LAM, donde explicó el desafío que es criar a Antoñito.

“Antonio tiene una patología, que es encefalopatía crónica no evolutiva, que significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita por haber nacido antes”, indicó Liuzzi, y agregó: “Es crónica, porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evoluciona. Y sí pueden mejorar un montón”, añadió. Fabana Liuzzi pudo entrar con su hijo a la iglesia para conocer a Leda Bergonzi. Instagram Fabiana Liuzzi.

Quién es Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario

Leda es una mujer de 44 años que se dedica a la “sanación”, avalada por la Iglesia Católica, desde hace ocho años. Con la visita de cientos de fieles semana tras semana, ella comienza sus oraciones cantando y brindándole bendiciones a todos. A la mujer se le atribuyen dones de sanación y por primera vez realizó uno de sus encuentros en la localidad de Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires.