Qué rating hizo Fernando Dente con la impactante revelación de Luciano Castro sobre Griselda Siciliani

Poco duraron los rumores de un posible romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. Luego de que se viralizaran las fotos de los actores cenando en un restaurante, este lunes decidieron romper el silencio y confirmaron que se encuentran en pareja.

En un móvil de Los Ángeles de la Mañana, y sin dar muchos detalles, Siciliani afirmó que está en una relación con Castro y que se encuentran muy bien.

Griselda Siciliani confirmó que está en una relación con Luciano Castro. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Por otro lado, Luciano Castro dijo "presente" este lunes en Noche al Dente y le declaró su amor a la actriz. "No sé cómo explicar mi relación con Gri, nos conocemos hace un montón. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme. Más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar eso porque son años que tenemos de amistad, de conocernos y un montón de cosas que no la hacen una chica más. Me gusta mucho", afirmó Luciano en diálogo con Fernando Dente.

"Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos ni vernos pero tenemos muchos amigos en común, muy fuertes, que a veces sin querer llevan y traen. Nos encontramos grandes, y claro, no es la misma charla de cuando teníamos 20, entonces hablamos de hijos y cosas que no habíamos hablado nunca. Se transformó en algo lindo, a mi me gusta mucho La Tana, siempre me gustó, me parece increíble haberme reencontrado con ella", expresó el artista sobre su reencuentro con Griselda Siciliani.

Y reflexionó: "La vida te pega cada viaje que no lo podes creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperas, como esto que decía, yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no lo planeó conmigo. Eso lo hace muy atractivo".

