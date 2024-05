"Necesitaba experiencia": Mónica Farro reveló cuántos años le fue infiel a su exmarido

Este lunes, Mónica Farro participó en El Ejercito de la Mañana, programa del canal de streaming Bondi. Allí, la actriz se sinceró sobre su vida personal y confesó que en reiteradas ocasiones le fue infiel a su exmarido. Recordemos que Farro estuvo en pareja por más de 17 años con Enrique Ferraro, padre de su hijo Diego. La actriz contrajo matrimonio a sus 17 años y a los 34 se divorció del exfutbolista.

La exvedette comenzó diciendo: "Yo fui muy infiel y estuve muy poco chongueando". "¿Fuiste muy infiel? Infiel, tipo ¿extremadamente que no te importaba absolutamente nada?", consultó Pepe Ochoa; a lo que Mónica contestó: "No, me cuidaba mucho porque estaba casada".

"Fui infiel unos cuantos años con mucha gente. Yo me casé muy joven y necesitaba experiencia", reveló la mediática. A raíz de esta situación, Enrique se separó de ella.

Luego de comentar que Suris la dejó, Mónica Farro contó cuántos años le ocultó sus aventuras a su actual exesposo: "De 17 años que estuve casada, 7, 8 años fui infiel".

Para no ensuciar más su imagen, la actriz expresó: "Igual, no era que era infiel todos los días. Tenía algunas cositas que mantenía. Seguí casada porque amaba a esa persona, pero yo necesitaba experiencias porque me casé virgen, en algún punto... no tan virgen".