La polémica línea de cosméticos de Victoria Vanucci con ajo, café y arroz: "Es comida para la cara"

Hace unos años, Victoria Vanucci hizo un giro de 180 grados en su vida cuando descubrió la veta gastronómica y el amplio mercado de consumo de orgánicos que existe en Estados Unidos. Así, la ex tenista la rompió en San Diego con su restaurante Pachamama, un local veggie que generó una pequeña revolución en su localidad.

Pero ahora, Vick dio un paso más allá y en vistas a ampliar su negocio, lanzó una línea de cosmética realizada con productos como ajo, café, arroz y jengibre, basada exclusivamente en sus propios conocimiento adquiridos en la cocina y con los que promete volver a lo natural y lograr belleza y salud con cero uso de químicos.

Ella misma asegura que desde hace años no gasta “ni un sólo centavo” en cosméticos y se siente preparada para abordar el nuevo nicho del skin care “por haber estudiado los componentes para cocinar con productos naturales”.

Desde hace un tiempito que, desde sus redes, Victoria Vanucci solía compartir recetas tanto para cocinar como para preparar una crema de jengibre que, según ella, “borra literalmente cada mancha que tengas en tu piel”, así como mascarillas de café u otras preparaciones. Hasta que, finalmente, sus ensayos finalmente decantaron en su marca “Soy Pachamama”.

Victoria Vanucci se instaló en Estados Unidoss y se inclinó a la cocina natural y, ahora, a la cosmética.

Así explica ella su nuevo emprendimiento en un artículo publicado en una publicación local de Los Ángeles: “Yo siempre estoy del lado de la gastronomía y de la naturaleza, y continuando con esa misma vibración es que comencé a hacer productos de cosmética, la verdad que yo no los llamo productos de belleza, sino que los llamo ´food for the face´, que significa comida para la cara”.

De la cocina a la cara: las polémicas cremas de Victoria Vanucci

Según Vanucci, todas las respuestas están en la Madre Naturaleza “y sin embargo vamos y nos inyectamos, o nos ponemos bótox o nos agregamos otros productos”. Y sostiene: “La misión y el objetivo es tratar de mostrar la belleza natural, de que no necesitamos otros elementos, no necesitamos químicos y que la respuesta la tenemos al alcance de nuestras manos”.

Así es la crema de ajo para la cara que vende Victoria Vanucci. Instagram Victoria Vanucci.

La ex de Matías Garfunkel insiste en que no hay que gastar fortunas para tener una piel linda y saludable. Asimismo, cuenta que aplica las mismas fórmulas que usa para sus recetas de cocina para “que se transformen” en cremas para el rostro.

“Obviamente que es todo orgánico, natural y está todo totalmente estudiado. Hay una misión muy importante que hay que repetir una y otra vez e instalar definitivamente, en especial para todas las chicas jóvenes, la belleza es interna y se refleja en lo externo”, dice Victoria Vanucci, arrasando con años de estudios e investigación científica y desarrollo de la industria de la cosmética al servicio de la salud de la piel.