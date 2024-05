Griselda Siciliani rompió el silencio y habló de su supuesto romance con Luciano Castro

Una de las separaciones que tomó por sorpresa a todo el mundo fue la de Luciano Castro y Flor Vigna. La pareja era muy unida y en las redes se mostraban muy enamorados. Sin embargo, en febrero anunciaron su ruptura y Vigna transitó el duelo de la relación haciendo música.

Poco tiempo después, el actor comenzó a ser vinculado con su expareja, Sabrina Rojas, pero ella desmintió los rumores de reconciliación.

La foto que publicó LAM en sus redes. Créditos: X @agus_rey.

Pero Castro no se cerró al amor y recientemente fue captado cenando en un restaurante con Griselda Siciliani. En medio de tantas especulaciones, de si se encontraban juntos o no, este lunes la actriz fue entrevistada en un móvil de Los Ángeles de la Mañana y se sinceró sobre su vínculo con el artista.

Esto fue lo que dijo Griselda Siciliani en LAM sobre el supuesto romance con Luciano Castro

"Sí, estamos juntos y re bien", confesó Siciliani al programa que conduce Ángel de Brito. Y aunque la bailarina no quiso dar más detalles de su relación con Luciano Castro, lo cierto es que no negó en ningún momento de la charla su romance con él.

La historia de amor entre ellos no es nueva. En 2007, los artistas iniciaron una relación, una época donde Siciliani aún no tenía un vínculo con Adrián Suar y Castro todavía no había conocido a Rojas. Diez años después, la actriz participó en el programa de Susana Giménez y cuando la diva le consultó sobre ésta relación, ella sólo dijo: "Fue un romance, tampoco éramos novios". En aquella emisión, Griselda Siciliani confirmó que había estado en pareja con Luciano, pero que prefería no hablar mucho sobre el tema, ya que él se encontraba casado y con dos hijos.