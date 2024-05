Emilia Attias rompió el silencio tras su separación y habló de su relación con Nicolás Francella

La historia de amor de dos décadas de Emilia Attias y el Turco Naim que parecía inquebrantable llegó a su final y estalló como una bomba mediática cuando Yanina Latorre anunció en LAM la separación, en modo enigmático, incluyendo detalles de una escena de celos del humorista que terminó involucrando a Nicolás Francella.

Harta de los rumores y luego de publicar una extensa carta en sus redes en la que contó cómo sobrelleva la ruptura con el padre de su hija Gina, Emilia Attias rompió el silencio ante el cronista de A la tarde y respondió a la pregunta sobre Francella, con quien años atrás compartió escenas de alto voltaje en la película En la mira.

El nombre del hijo de Guillermo Francella había entrado en el relato cuando Latorre habló de un evento de una reconocida marca de champagne donde a Emilia Attias se la vio bailando muy pegada a un hombre. Esta situación habría llegado a oídos del Turco Naim, quien se apareció en la fiesta, fuera de sí, “mal aspectado”, según indicó la angelita.

Con el Turco Naim instalado en Montañita, Ecuador, la ex Casi Ángeles fue interceptada mientras caminaba por su barrio. Con pocas ganas de dar una nota y celular en mano, la actriz en un primer momento indicó que no quería hablar. “No quiero hablar de eso, lo que dije lo dije públicamente, ya está”, se atajó, a la defensiva.

Emilia Attias y el Turco Naim se separaron tras 20 años juntos.

Finalmente, Attias accedió a responderle al cronista y le comentó cómo estaba ella y con su ex pareja: “Estoy bien, con él tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho, hablamos todo el tiempo, está todo bien”.

“Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros, y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sé que hicimos lo que pudimos con eso y públicamente no vamos a hablar más ninguno de los dos”, sostuvo Emilia.

Emilia Attias y Nicolás Francella fueron compañeros de set en la película En la mira, en 2022.

A continuación, la modelo dijo lo suyo sobre las versiones que la vinculan con Nicolás Francella. “No chicos, no lo metan a Nicolás porque no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas, son cosas de la intimidad de las parejas”, declaró, contundente, antes de entrar a su casa.

La reflexiva carta de Emilia Attias sobre su separación

Luego del intenso runrún mediático que generó la noticia de su separación del Turco Naim, Emilia Attias publicó un extenso posteo en Instagram. Reflexiva, Attias habló de que eran días de “sintonizar la antena de la sabiduría", “del perdón propio y ajeno”, de “aceptar”, “fortalecerse” y “templarse”. Dijo sentir orgullo por ambos, y mencionó cómo recibieron, ella y Naim, el estallido de la primicia de su separación. El descargo de Emilia Attias tras la noticia de su ruptura del Turco Naim.

“Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como una hora... acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos. Despellejando semejante intimidad. De una manera tan liviana y desprolija. Sobre vos. Sobre mí”, expresó.

Y Emilia añadió, contundente: “Por suerte sabemos quienes somos. Y que suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad”.