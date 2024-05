Desde su internación, Alberto Cormillot se quebró al hablar sobre su salud

Este martes, Alberto Cormillot salió al aire desde su internación en el programa Cuestión de peso (El Trece), y al interactuar con el conductor Mario Massaccesi no pudo evitar la emoción y se quebró al hablar sobre su salud.

El legendario nutricionista lleva una semana hospitalizado tras un accidente doméstico en el que se fracturó tres costillas. Sin embargo, fiel a su estilo, Alberto Cormillot se ha mantenido en contacto con sus compañeros de Cuestión de peso, al menos a través de videollamadas.

Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini, son parte de la nueva temporada de Cuestión de peso. Foto: Captura de video El Trece.

En esta ocasión, apenas apareció en pantalla, Massaccesi le consultó a Cormillot sobre su salud. Y allí el médico se emocionó, tanto por el momento que está atravesando, como por ver a una exparticipante de Cuestión de peso que regresó al programa luego de 14 años.

"¡Qué tarado! Me emocioné al ver a Jenni, y me emociona ver el programa y poder hablar con todos ustedes. Poder seguir discutiendo y peleándome con la gente como hace 20 años", expresó Alberto Cormillot ante la atenta mirada de todos en Cuestión de peso.

Luego, sobre su salud el nutricionista se sinceró: "Tuve unos días medio complicados, pero ahora estoy fenómeno. Pero la estrella es Jenni, y yo la quiero felicitar, estoy muy feliz de estar con vos, de verla así, realmente fue siempre una estrella, y como dijo ella, entró una niña, y fue creciendo dentro del programa, y creció mucho".

Por último, sobre la exparticipante de Cuestión de peso, Alberto Cormillot destacó: "Y lo que decía del peso, llegó a un peso imposible de sostener, ella se dio cuenta que era imposible de sostener, pero eso requiere un tiempo, que uno admita que hay un peso que es el ideal, pero que las situaciones ideales en la vida son ideales, pero no son sustentables".