Sacaron a la luz una inédita foto de Romina Yan con sus hijos

Sin duda, cada recuerdo que sale a la luz de la actriz Romina Yan genera una enorme emoción, principalmente en aquellas generaciones a las sus historias de ficción dejaron una marca imborrable.



Ahora, con motivo del cumpleaños número 19 de Azul Giordano, hija de la actriz, su hermano mayor, Valentín, compartió en las redes sociales una conmovedora foto inédita que generó enorme nostalgia y emoción en Instagram.

Romina Yan.



En la imagen aparece una joven Romina Yan junto a sus tres hijos, Valentín, Azul y Franco. “Cumple la más linda de todas”, escribió el hijo mayor de la actriz, en dedicatoria a su hermana por su cumpleaños.



En la foto se la puede ver a una radiante Romina Yan disfrutando de un día de playa, rodeada por sus tres hijos. No caben dudas de que el recuerdo no sólo significó emoción para ellos tres, sino también los fans de la actriz.



La postal es muy conmovedora porque refleja algo que siempre se dijo sobre ella por parte de quienes la conocían bien: no sólo se ganó los corazones por lo talentosa actriz que fue, sino también por su calidad humana y por ser una madre amorosa.

La foto inédita de Romina Yan y sus tres hijos.



Por otra parte, quien también emocionó a todos con el saludo de cumpleaños para Azul Giordano fue Gustavo Yankelevich, el padre de Romina Yan y abuelo de la joven. Con dulces palabras, también le hizo una dedicatoria en redes sociales.



“Feliz cumple, Azul. Te amo. Cada momento con vos es de alegría y felicidad. Que seas muy feliz. Hoy cumple nada más y nada menos que 18 años”, escribió el productor. “Te amo, abuelo”, le respondió Azul Giordano.