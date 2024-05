Una ex Gran Hermano reveló qué famoso cantante internacional intentó seducirla

Viviana Colmenero estuvo invitada este miércoles al panel de LAM (América TV) y reveló con qué famosos salió. En ese contexto, contó que un reconocido cantante internacional intentó seducirla en un boliche.

"¿Con qué famoso saliste?", le preguntó Ángel de Brito. "No sé si tengo ganas de revelar nombres. Hoy te escuché en el streaming contar que no te bancás ni a Enrique Iglesias ni a Arjona. Sabés que Enrique Iglesias me quiso levantar cuando yo tenía veintipico de años. Fue en la disco El Divino", respondió sin vueltas.

Al contar que se negó al ofrecimiento, expuso sus motivos: "No es mi tipo de hombre. Y eso habrá sido en el 2005, más o menos. Él estaba ahí de joda. Se me acercó", comenzó detallando.

Viviana Colmenero.

"Él quería estar con una chica, o sea, quería esa noche y nada más. Si hubiese sido mi tipo, sí, pero no. Puede ser el más famoso del mundo pero te tiene que gustar la persona, no le vas a dar solamente por el nombre que tiene", agregó.

Luego la charla se extendió a indagar sobre la existencia de otros famosos en la vida de Colmenero. "Si les cuento los famosos que quisieron salir conmigo. Hubo una conversación, un acercamiento por ejemplo con Martín Barrantes", aseguró la ex ganadora de Gran Hermano.

"Fue una época en la que yo me divertí, salía, o sea, viví esa fantasía. Fue una época post Gran Hermano. Me gustaba la música electrónica", sumó como detalle.

"A mi nadie chamuyaba porque yo no me entrego al hombre porque sí. Yo sé manejar la energía, la energía en una conversación con un hombre. Con él como que algo pasó (por Barrantes), y hay algo que no me gustó. No lo puedo decir porque no, no me gustó. Un olorcito feo, un aroma", sostuvo para finalizar.