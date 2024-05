Sol Melisma y An Espil lanzaron juntas Otra vez

Sol Melisma destapa una nueva faceta artística con su más reciente sencillo "Otra Vez", uniendo fuerzas con el referente del soul / R&B argentino An Espil, cantante de Nafta.

“Otra vez” es una canción que habla sobre la búsqueda de aquellos espacios que nos hacen sentir como en casa, lo suficiente para no tener miedo de ser unx mismx, Sol Melisma nos anima a no dejar de buscar ese lugar donde podamos ser libres de expresarnos y no permitir que se nos cuestione nuestra forma de percibirnos.

Luego de su EP debut "Efectos Especiales", Sol Melisma presenta su primer lanzamiento del 2024 bajo la producción, mezcla y grabación de Tadeo Mangudo, acompañado de un videoclip dirigido por Tiki Palomeque.

An Espil y Sol Melisma presentaron Otra vez.

Sol Melisma es el proyecto solista de Sol Meléndez, joven compositora e intérprete de 22 años. Desde su infancia comenzó a desenvolverse musicalmente, logrando conectarse con su entorno a través de este arte.

Atravesando sus primeros pasos en su carrera, el artista logró presentarse con su música en el Festival Ciudad Emergente en dos ocasiones, Nómade, Pista Urbana y Bebop, con mucha proyección para este año.

Además, participó como corista de la reconocida cantante Zoe Gotusso , proyecto del cual formado parte desde principios del 2022, y de Silvestre y la Naranja en el Estadio Obras del 2023.

En 2023 lanzó su primer álbum “Efectos Especiales”, una presentación en cinco canciones de su imaginario musical, presentándolo en vivo en el mismo año en Camping BA.

Mirá el video de Sol Melisma con An Espil